باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - آیتالله سید احمد خاتمی در خطبه سیاسی نمازجمعه تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: در روایتی منصوب به امام صادق (ع) است که فرمودند تقوا داشته باش و هرکه میخواهی باش. پولدار، فقیر، عالم و غیرعالم باشی محترم هستی. هیچکس در عرصه تقوا اختلافی ندارد. آدمهای متقی پیش همه محترم هستند.
خطیب موقت نمازجمعه تهران اظهار کرد: هفت مطلب در نظر گرفتم که در خطبه دوم عرض کنم در تحلیل اول باید بگویم این جشن میلاد و هفته وحدت را خوب جشن گرفتید. شیعه یعنی همین یعنی در شادی اهل بیت (ع) شاد هستند. تلویزیون و فضای مجازی همه آمدند و میلاد مسعود پیامبر (ص) و امام صادق (ع) را گرامی دشتند و در محرم و صفر برخی از شما لباس عزا از تن درنیاوردید و خوب است این راه را همیشه دنبال کنید.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: هفته وحدت ابتکار جمهوری اسلامی است، اما اصل کار برای امام صادق (ع) است که گفتند با برادران اهل سنت برادرانه رفتار کنید و روشی که هماکنون در حال اجراست این است که در بخشهای تلفیقی کشور شیعه و سنی با هم زندگی میکنند.
آیتالله خاتمی گفت: مطلب دوم این است که در این هفته رئیسجمهور محترم و هیئت وزیران با مقام معظم رهبری دیدار داشتند و مثل همیشه آقا رهنمودهای جاندار محضر عزیزان هیئت دولت بیان کردند که اگر همه این رهنمودها در یک یا دو جلد جمع شود منشور مسئولان دولتی در همه عصرها حتی در کشورهای اسلامی است.
عضو فقهای شورای نگهان اظهار کرد: ابتدا آقا از روحیه و انگیزه و پرکاری رئیسجمهور تجلیل کردند و بهخصوص بر سفر چین تکیه داشتند که جای تقدیر دارد و بیش از بیست مطلب را آقا فرمودند که مطلب اول تولید و احیای واحدهای تولیدی است و فرمودند حتیالامکان برق این واحدها نرود، چون چرخش چرخ واحدهای تولید چرخش چرخ منافع ملت است و آقا فرمودند اگر اضطرار است چارهای نیست.
خطیب موقت نمازجمعه تهران بیان کرد: دومین مطلب تامین کالاهای اساسی بود که تاکنون چنین بوده است. سوم اینکه آقا روی معیشت مردم تاکید کردند، چون بسیار مهم است و این مردم، مردم بسیار خوبی هستند و باید زندگی مردم را تامین کرد و فرمودند حداقل باید در ۱۰ قلم جنس مردم دغدغه افزایش قیمت نداشته باشند مثل گوشت، مرغ و قندوشکر که ماه آینده گرانتر نخواهد شد و آقا فرمودند مسئله کالابرگ از راههای اساسی است که این ۱۰ قلم جنس گران نشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: نکته بعدی اینکه مسئله لزوم توجه به ذخایر مورد توجه گاز در زمستان است و نکته چهار فرمودند در مسائل دینی حساس باشید. مردم مسلمان هستند و دینشان را از جان و دل دوست دارند و جمهوری اسلامی را برای اسلام خواستند و مسئولان مراقب حرف زدن خود باشند تا گوشهای از اسلام آسیب نبیند.
آیتالله خاتمی تصریح کرد: رهبر انقلاب به صاحبان قلم، مطبوعات و صداوسیما که روایت قدرت و قوه نظام و تشریح امکانات کشور را دارند توصیههایی داشتند. مولفه دین، در کشور ما پررنگ است. برخی به دروغ گفتند دین کمرنگ شده است که این خلاف واقع است. بیش از سه میلیون نفر در پیادهروی اربعین شرکت کردند و حدود یک میلیون نفر در اعتکاف شرکت کردند که اکثرا جوان هستند و برخلاف تصور دشمنان دین در جامعه ما پررنگ است.
عضو فقهای شورای نگهان اظهار کرد: مولفه دوم اتحاد و انسجام است که مثل آفتاب روشن است که آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران را زدند تا مردم بروند در خیابانها تا مثل اغتشاشات ۱۴۰۱ شود که به فضل خدا ناکام قطعی ماندند لذا همه باید مراقب وحدت باشند و حرفهای تفرقهافکن نزنند و برخی حرفهای تفرقهآمیز دشمن را میزنند که شما وحدت را میشکنید و همه باید حرف مردم را بزنید.
خطیب موقت نمازجمعه تهران گفت: مطلب سوم اینکه داشتن رهبری مومن، عارف، شجاع و خستگیناپذیر که دنیا در این ۱۲ روز دید که چه کرد و سه پیام تلویزیونی داد و دست آخر ترامپ دست تسلیم بلند کرد و از دولت قطر خواست که ایران آتشبس را بپذیرد و رژیم صهیونیستی دست التماس بلند کرد که این نشاندهنده قدرت رهبری است.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: چهارم اینکه مردم با نظام هستند و نمیتوانند شما را از نظام جدا کنند و نخواهند توانست و پنجم قدرت نظامی و توان موشکی، پهپادی و پدافندی است که وعده صادق یک، دو و سه ما باعث حیرت دشمنان بود. چرا بعضی نمیگویند بعد از جنگ جهانی دوم ایران به آمریکا حمله کرد و شاخ این غول را ایران شکست و این همان است که رهبری فرمودند به هیچکس اجازه مذاکره در این عرصه نداده و نخواهند داد.
آیتالله خاتمی اظهار کرد: پیشرفت علمی و فناوری در رشتههای مهم علمی، نانو، زیست فناوری و هوافضا سرمایههای کشور است و این سرمایهها در حال افزایش است.
عضو فقهای شورای نگهان اظهار کرد: در حمله تروریستی رژیم جلاد صهیونیست به قطر و مقر حماس باید گفت ژن این نظام خونخواری است و حدود ۸۰ سال پیش این نظام با خونخواری متولد شد. ۲۵ شهریور امسال سالگرد کشتاروحشیانه مردم فلسطین در صبرا و شتیلا در سال ۱۹۸۲ است.
خطیب موقت نمازجمعه تهران تاکید کرد: تردید نکید در این جنایت اخیر قطعا آمریکا دست داشته و اصلا فضای هوایی قطر تحت پوشش پایگاه العدید آمریکاست و چطور اینها خبر نداشتند و برخی از آدمهایشان گفتند ضروری بود که رژیم این کار را انجام دهد. گفتند که ترامپ هم ناراحت است، چون ناکام ماندند و فرماندهان حماس جان سالم به در بردند و در این جنایت باید اثر آمریکا را دید.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: همه واکنش نشان دادند البته نه اینکه محکوم کنند. حتی برخی از کشورهایی که مسابقه گذاشتند برای عادیسازی روابط، این جنایت را محکوم کردند و به صراحت بهعنوان امام جمعه تهران میگویم دولت مصر، اردن، بحرین و عربستان بشنوند اگر این جنایکار وحشی قدرت پیدا کند به شما هم حمله خواهد کرد.
آیتالله خاتمی اظهار کرد: شعار آنها اسرائیل بزرگ است یعنی نیل تا فرات یعنی بخشی از اردن و مصر را میخواهد بگیرد. این رژیم ذاتا تجاوزگر است.
خطیب موقت نمازجمعه تهران بیان کرد: راه مقابله التماس به سازمان ملل و التجا به نهادهای بینالمللی نیست و راهش کوبیدن اسرائیل است و راهش این است که قدرت خود را متمرکز کنید و رژیم صهیونیستی را بکوبید و امام علی (ع) میفرمایند جواب کلوخانداز سنگ است.
عضو فقهای شورای نگهان اظهار کرد: نکته پنجم این است که مصلحان جهان اسلام گفتند این غده سرطانی باید از بین برود و امام خمینی (ره) فرمود رژیم باید از صحنه روزگار محو شود و حداقل این است که کشورهای اسلامی روابط سیاسی و تجاری با این رژیم خونخوار را قطع کنند.
آیتالله خاتمی تاکید کرد: کاروان صمود انصافا تجلیلکردنی است و بیش از هفتاد کشتی از ۴۴ کشور این حرکت قدرتمندانه را انجام دادند که وحدتی فراتر از مرزها و ایدئولوژیهاست.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مطلب دیگر اینکه وزرای کشورهای خارجه اتحادیه عرب دوباره باز حرف کهنه خود را تکرار کردند. جزایر سهگانه ملک ایران است و خواهد بود و این بازی رژیم و آمریکاست که مدام بازی میخورید. رژیم صهیونیسیت میگوید اسرائیل بزرگ و میخواهد کشورهای شما را بگیرد و شما به دروغ دشمن خیالی مطرح میکنید و ایران از خاک خود دست بردار نیست و نخواهد بود.
عضو فقهای شورای نگهان گفت: خلع سلاح حزبالله لبنان نه برای لبنان بلکه برای جهان اسلام بسیار خطرناک است چون این دیوانه یعنی رژیم صهیونیستی که دندان تیز کرده جز حزبالله نباید دندانش را بشکند. دولت لبنان سخت در اشتباه است و حزبالله بازوی توانمند شماست و از این بازو استفاده کنید.