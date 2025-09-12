رییس پلیس راه استان سمنان از کشف و توقیف یک دستگاه اتوبوس سرقتی از سوی تیم گشت کنترل نامحسوس در محور گرمسار-ایوانکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ موسی بزرگی روز جمعه اعلام کرد: با اعلام خبری از مرکز کنترل و فرماندهی پلیس راهور فراجا مبنی بر سرقت یک دستگاه اتوبوس اسکانیا از استان‌های غربی و در مسیر ورود به حوزه استحفاظی استان سمنان، تیم‌های ویژه پلیس راه به حالت آماده‌باش درآمدند و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند مسیر حرکت اتوبوس شناسایی شد.

وی افزود: پس از تعیین مسیر حرکت اتوبوس، تیم کنترل نامحسوس پلیس راه گرمسار-ایوانکی با انجام عملیات ترافیکی و ضربتی، موفق به شناسایی و توقف اتوبوس شد.

سرهنگ بزرگی گفت: اتوبوس توقیف و پس از انجام استعلام‌های قانونی، برای ادامه مراحل قضایی، روانه پارکینگ شد و راننده تحویل مراجع انتظامی گردید.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان سمنان