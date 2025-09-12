معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: مذاکره با تعدادی از شرکت‌های چینی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و ساخت ذخیره ساز‌ها صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد الله داد معاون توانیر درباره علت انتخاب شرکت‌های چینی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران اظهار داشت: شرکت‌های چینی در حوزه نصب سلول‌های خورشیدی و ذخیره‌ساز‌ها BESS (سیستم ذخیره انرژی مبتنی بر باتری) در جهان پیشرو هستند.

وی با اشاره به اینکه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بویژه نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به تعداد بالای روز‌های آفتابی در ایران، در دستور کار ویژه دولت و وزارت نیرو قرار گرفته است، ادامه داد: اکنون که ایران حرکت خود را به سمت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی آغاز کرده است، باید از سیستم‌های ذخیره ساز انرژی برای افزایش بهره وری از انرژی خورشیدی استفاده کند.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های خورشیدی تنها در روز قابلیت استفاده دارند و اگر از این ذخیره ساز‌ها استفاده شود، می‌توان از انرژی این نیروگاه‌ها در شب نیز بهره گرفت.

اله داد با بیان اینکه مذاکراتی با دو شرکت بزرگ چینی فعال در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی مذاکراتی انجام شده است، اظهار داشت: چین با اختلاف زیاد بیشترین نیروگاه خورشیدی جهان را دارد که در کنار آنها ذخیره ساز نیز نصب کرده است.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر افزود: شرکت‌های چینی همچنین در ساخت نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای هم توانایی بالایی دارند و پیش از این نیز در ساخت دو سد با شرکت‌های ایرانی همکاری کرده‌اند از این رو در مذاکرات انجام شده مقرر شد برای انتقال دانش فنی ساخت ذخیره ساز‌ها نیز همکاری‌هایی با شرکت‌های توانمند ایرانی همکاری صورت گیرد.

وی گفت: به این ترتیب هم دانش فنی ساخت ذخیره ساز‌ها به کشور منتقل می‌شود و هم کار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری خواهد شد.

بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، رشد به شدت سریع تولید انرژی بادی و خورشیدی عامل اصلی ظهور انرژی‌های تجدیدپذیر است که در سال ۲۰۲۴ از چهار هزار تراوات‌ساعت عبور کرده و تا سال ۲۰۲۶ به بیش از ۶ هزار تراوات‌ساعت خواهد رسید.

به گفته این نهاد بین‌المللی این منابع در مجموع بیش از ۹۰ درصد افزایش تقاضای جهانی برق را تا سال ۲۰۲۶ تامین خواهند کرد و این در حالی است که رشد نسبی نیروگاه‌های برق‌آبی نیز به روند صعودی انرژی‌های تجدیدپذیر کمک خواهد کرد.

گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله باد و خورشید برای تولید برق در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضای جهانی طی دو سال آینده (به ترتیب با نرخ ۳.۳ و ۳.۷ درصد) به مراتب سریع‌تر از بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ افزایش پیدا کند.

این افزایش تقاضا از رشد مصرف در بخش صنعت، استفاده از لوازم خانگی، کاربرد فزاینده سیستم‌های تهویه، تداوم روند برق‌رسانی به بخش‌های گرمایش و ترابری و همچنین توسعه مراکز داده نشات می‌گیرد.

منبع: ایرنا

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
به کوری چشم غرب گرایان ایران پیشرفت خواهد کرد.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
به کوری چشم غرب گرایان ایران پیشرفت خواهد کرد.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خیلی عالی هست. انشاالله که اجرایی بشود.
۱
۴
پاسخ دادن
