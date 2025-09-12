باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام والمسلمین امان الله علی مرادی، امام جمعه موقت کرمان، در خطبههای امروز نماز جمعه با تأکید بر اهمیت توجه دولتمردان به اقتصاد و معیشت مردم، گفت: مسئولان باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم بشمارند و تمام همت خود را برای تأمین کالاهای اساسی و رفع دغدغههای معیشتی مردم به کار بگیرند.
وی همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان، افزود: وظیفه دولتها تقویت مؤلفههایی است که روحیه مثبت را در جامعه افزایش میدهد و در این راستا رسانهها باید به روایت قدرت و امکانات کشور بپردازند.
علی مرادی به بیشرمی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و از کشورهای مسلمان خواست تا برای مقابله با این تجاوزگری ائتلاف کنند.
همچنین، وی یاد شهدای ۱۷ شهریور را گرامی داشت و گفت: شهدای عزیز حافظ آبروی ملت و اسلام هستند و به برکت خون آنان، دین و دینداری حیات دارد.
در پایان، حجت الاسلام علی مرادی ضمن تبریک ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، هفته وقف را گرامی داشت و تأکید کرد که درآمدهای وقف باید در حوزههای مورد نیاز کشور مانند آموزش، تحقیقات، درمان و ترویج دین هزینه شوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما