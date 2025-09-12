باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اخباری، سرمربی تیم فوتبال چادرملو در نشست خبری پیش از بازی مقابل ملوان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، اظهار کرد: بعد از وقفه‌ای که در لیگ به وجود آمد همه تیم‌ها از تعطیلات استفاده کردند و فکر می‌کنم با فرم بهتری از قبل باشند. ملوان کادر فنی خیلی خوبی دارد و زارع نشان داده چقدر در مربیگری خبره است. ملوان تیم با اصالت و قدیمی و دوست داشتنی است و فوتبال خوبی را نشان داده است. در این ۲ هفته هم نشان داده امسال جزو تیم‌های مدعی است و دو تیم دیدار سختی خواهند داشت.

سرمربی چادرملو افزود: ما هم تمرینات خوبی داشته‌ایم و به هماهنگی خوبی رسیده‌ایم. باز هم باید از تماشاگران خوبمان دور باشیم. گرچه باشگاه تمهیداتی اندیشید تا تعدادی از تماشاگران بیایند، اما از جو خوب ورزشگاه نصیری دور هستیم و با اینکه میزبان هستیم، اما برای ما بازی خارج از خانه محسوب می‌شود. امیدوارم با تمرینات خوبی که داشتیم و آنالیز حریف بتوانیم برنده باشیم.

وی درباره عملکرد بسیار بد دفاع چادرملو در بازی هفته دوم گفت: بازی اول با یک ترکیب بازی کردیم و بازی دوم از نفرات دیگر استفاده کردیم. ما ۲ جابجایی در دفاع داشتیم که بازیکنان خوبی هستند و گل‌های اتفاقی خوردیم. این داده‌ها چیزی نیست که به اطلاعات و سپس دانش تبدیل شود. گاهی آمار‌ها در بازی‌ها گمراه کننده‌اند. یکسری اشتباهات انفرادی بود که بر روی آنها کار کردیم. همیشه "داده" چیزی نیست که ما را به هدف برساند.

سرمربی چادرملو درباره اینکه تعطیلات لیگ چقدر توانست به او و تیمش کمک کند؟ خاطرنشان کرد: باید از برنامه‌ای که برای فوتبال ملی بود تمکین می‌کردیم. نمی‌توان کتمان کرد این فرصت خوبی برای تیم‌هایی بود که هماهنگ نبودند.

وی افزود: نقطه اشتراک ما و ملوان این است که هر دو یک برد مقابل فولاد داشته‌ایم. البته این چیز‌ها ملاک نیست. به جز ۴ یا ۵ تیم که کلا خودشان را در هزینه کردن جدا کرده‌اند سایر تیم‌ها نزدیک به هم هستند. ملوان یک تیم قوی است و اگر یکسری اتفاقات فنی نبود سال گذشته قهرمان جام حذفی می‌شد. برای هر دو تیم بازی سختی خواهد بود.

اخباری درباره جذب بازیکنان خارجی جدید گفت: با بودجه‌ای که داشتیم به ساختاری از نظر ذهنی رسیدیم که برای پست‌هایی که نمی‌توانستیم با آن قیمت‌ها بازیکن ایرانی بگیریم سراغ بازیکن خارجی رفتیم. خدا را شکر بازیکنی که گرفتیم برای ما گلزنی کرد. چیزی که هست بازیکنانی تشنه هستند و آمده‌اند که خودشان را نشان دهند. باید به آن‌ها فرصت بدهیم که در شرایط خوبی به بازی ادامه بدهند.