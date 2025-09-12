باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -آیتالله علیرضا اعرافی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت، آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای بازخوانی نقش سهگانه آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه در تعالی جامعه دانست و بر ضرورت همافزایی میان این نهادها تأکید کرد.
او با بیان اینکه موفقیت این سه نهاد، موفقیت کل جامعه را رقم میزند، آموزش و پرورش را سنگبنای تمدن دانست و از خانوادهها و مسئولان خواست تا در کنار تربیت علمی، به پرورش روحی، اخلاقی و معنوی دانشآموزان توجه ویژه داشته باشند.
آیت الله اعرافی تربیت مهارتی، فنی، اجتماعی، سیاسی و انقلابی جوانان را از ضرورتهای امروز دانست و افزود: دانشگاهها باید در کنار آموزش علمی، مسئولیتهای تربیتی و اجتماعی را نیز برعهده گیرند.
او حوزههای علمیه را با سابقهای هزارساله، رکن تعالی جامعه خواند و نقش علما را در هدایت فرهنگی و اخلاقی ملت برجسته دانست و افزود: خانوادهها پشتوانه این سه نهاد هستند و نقش آنها را در رشد علمی و اخلاقی نسل جوان حیاتی است.
او همچنین با اشاره به جایگاه وقف، آن را نهادی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بزرگ توصیف کرد و گفت: احیای سنت وقف، نهتنها در تحقق اهداف جامعه مؤثر است، بلکه میتواند پناه مظلومان و محرومان باشد.
او به مناسبت روز ملی سینما، به جایگاه هنر در تربیت انسان پرداخت و با تأکید بر انسانساز بودن آن، هشدار داد: اگر هنر به سمت هالیوودی شدن برود، ارکان جامعه را متزلزل میکند.
آیت الله اعرافی خواستار تولید هنری شد که با ارزشهای الهی همراه باشد و شادی مقدس بیافریند، نه آنکه در خدمت امیال شیطانی قرار گیرد و جامعه را به سقوط بکشاند.
او در ادامه، با اشاره به چالشهای کشور، خواستار مدیریت انقلابی منابع آب، برق و گاز شد و تأمین زیرساختهای داخلی را لازمهی حل مشکلات معیشتی و صنعتی دانست و بر بهرهگیری از فناوریهای نوین در عرصهی دفاعی و پدافند غیرعامل تأکید کرد.
خطیب جمعه قم در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به منطق ملت ایران، گفت: ملت ما سختیها را تحمل میکند، اما زیر بار ظلم نمیرود.
او حمله اسرائیل به قطر را نمونهای از تهدیدات منطقهای دانست و با انتقاد از کشورهای متحد آمریکا، گفت: روح غرب و آمریکا باطنی خبیث دارد و اسرائیل با طرح نیل تا فرات و شعار ترور رسمی، تهدیدی جدی برای ملتهاست.
آیت الله اعرافی با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم تاکید کرد همچنان که در گذشته محکم ایستادهایم، امروز نیز در برابر شیطانهای عالم و اسرائیل قاطع خواهیم ایستاد.