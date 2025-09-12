امام جمعه یزد با تاکید بر تلاش جهادی و دوری از سستی و ناامیدی، از مسئولان خواست با جدیت، مشکلات معیشتی مردم را حل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، در خطبه نماز جمعه این هفته شهر دارالعباده یزد، ضمن توصیه به تقوا و پرهیز از گناه، اطاعت از خداوند را بهترین راه دستیابی به سعادت دانست.

وی با استناد به آیات سوره مریم ("الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ۖ وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا" و " وَیَزِیدُ اللَّهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ مَرَدًّا ") به تشریح اهمیت "باقیات الصالحات" پرداخت.

وی تأکید کرد: در حالی که مال و فرزند زینت‌های زندگی دنیوی هستند، اعمال صالح به عنوان باقیات صالحات، بهترین و پایدارترین ثواب را نزد پروردگار دارند.

آیت‌الله ناصری با بیان اینکه تنها دو نوع بقا وجود دارد (بقای ذاتی خداوند و بقای اعمالی که سبقه الهی می‌یابند)، عمل صالح را بهترین نوع پایداری دانست که در آخرت همراه انسان بوده و موجب برآورده شدن آرزو‌ها و دریافت پاداش عظیم می‌شود.

وی در ادامه، عمل صالح را در مقابل عمل فاسد تعریف کرد و آن را عملی نیکو، ماندگار و مفید توصیف نمود. نماینده ولی فقیه در استان مصادیق عمل صالح را شامل محبت اهل بیت (ع)، نماز، روزه، کار‌های خیر، کمک به نیازمندان، حمایت از ایتام، رشد علمی، گام برداشتن در مسیر حق، یاری اسلام و قرآن، و حرکت در مسیر دین و تقوا برشمرد.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه انسان دو راه پیش رو دارد، اعمالی که به تباهی و دوری از خدا منجر می‌شوند یا اعمالی که باقی و در دنیا و آخرت مفید هستند – از مؤمنان خواست تا با انتخاب عمل صالح، ضمن آبادانی دنیای خود، به پاداش‌های بزرگ اخروی دست یابند.

وی با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: " فإنّی اُوصیکَ إذا أنتَ هَمَمْتَ بأمْرٍ فتَدبَّرْ عاقِبَتَهُ " (هرگاه قصد کاری کردی، ابتدا عاقبت آن را بسنج)، بر لزوم تدبر در عواقب امور و انتخاب راهی که منجر به صلاح دنیا و آخرت می‌شود، تأکید کرد.

آیت‌الله ناصری، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته، به تبیین مفهوم “صراط مستقیم” و نقش انبیا، قرآن و اهل بیت (ع) در هدایت انسان به سوی سعادت و قرب الهی پرداخت.

وی با اشاره به آیه “اهدنا الصراط المستقیم در نماز، تأکید کرد که این راه راست، ولایت حق و ولایت اهل بیت (ع) است که سعادت واقعی انسان را رقم می‌زند.

آیت‌الله ناصری متذکر شد: راه اسلام و قرآن، هرچند از سوی خداوند برای ما تعیین شده، اما همواره با سنگ‌اندازی‌ها و وسوسه‌های دشمنان و شیطان همراه بوده است.

وی با بیان اینکه تبلیغ گناه، فساد و بی‌دینی از جمله حربه‌های دشمن برای دور کردن جامعه از مسیر حق است، از مؤمنان خواست که در برابر سختی‌ها و فتنه‌ها مقاومت کنند.

وی با یادآوری صبر و پایداری پیامبر اکرم (ص) در شعب ابی‌طالب و مواجهه با سختی‌های هجرت و جنگ‌ها برای حفظ و حاکمیت اسلام، گفت: در دوران معاصر نیز امام خمینی (ره) مردم را از خواب غفلت بیدار کرد و با مبارزه علیه وابستگی به بیگانگان، ایران اسلامی را به استقلال، آزادی و اقتدار رساند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر کشور در حوزه‌های نظامی، هسته‌ای، بهداشتی و دانش‌بنیان، اظهار داشت: “امروز ایران اسلامی به کشوری بزرگ و دارای مزیت‌های فراوانی تبدیل شده که بالاترین آنها استقلال و آزادی است.

آیت‌الله ناصری تحریم‌ها و فشار‌های دشمن را ناشی از عدم تمایل آنها به حاکمیت اسلام و قدرت گرفتن مسلمانان دانست و تصریح کرد: “دشمنان می‌خواهند ما نوکر و تسلیم آنها باشیم، اما ملت ایران با تمدن چندهزار ساله و اتصال به خداوند، ملتی قوی و مستحکم است که در برابر تجاوزات ایستادگی می‌کند.

وی در ادامه، ضمن اذعان به وجود مشکلات و سختی‌ها، تلاش بیشتر مسئولین برای حل مشکلات را خواستار شد و تأکید نمود که ملت ایران با صبر و ایستادگی، این مسیر را ادامه خواهد داد.

امام جمعه یزد، در ادامه سخنان خود به پایداری ملت ایران در برابر دسیسه‌های دشمن اشاره کرد و تأکید کرد که حتی در صورت برقراری رابطه و تسلیم در برابر خواسته‌های دشمنان، آنها دست از اذیت و آزار برنخواهند داشت، چرا که هدف اصلی آنها سلب استقلال، آزادی و بی‌دین کردن جوانان است.

وی با استناد به آیه “وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَکَ” (صبر کن بر آنچه به تو می‌رسد)، صبر را لازمه استقلال، آزادی و حرکت به سوی خداوند دانست و افزود: “دشمنان پس از ناکامی در جبهه نظامی، اکنون با ترویج دروغ، ناامیدی و خودتحقیری در پی مأیوس کردن مردم از نظام و اسلام هستند.

آیت‌الله ناصری شرایط فعلی کشور را “جنگ نامتقارن” توصیف کرد که هدف آن مختل کردن اذهان عمومی و نظام تصمیم‌گیری کشور است. ایشان در این راستا از دولت خواست تا با جدیت و قوّت بیشتری حرکت کند و با کار و تلاش مضاعف، مسائل معیشتی مردم را حل کند و از سستی و ناامیدی پرهیز نماید.

امام جمعه یزد، مدیران، کارگران و سرمایه‌گذاران را به دوری از سستی و عدم دلسردی فراخواند و تأکید کرد: “نباید اجازه داد شایعات و ناامیدی‌های دشمن، مانع از کار و سرمایه‌گذاری در کشور شود. ” وی افزود که همه باید با قدرت و توان کامل، به‌ویژه با تکیه بر ظرفیت‌های دانش‌بنیان، برای ناامید کردن دشمن و دستیابی به اهداف کشور تلاش کنند.

آیت‌الله ناصری در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار تلاش مسئولان استانی برای رفع مشکلات معیشتی مردم، به‌ویژه مقابله با گران‌فروشی شد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به پیروزی‌های ملت ایران در طول تاریخ، از جمله دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر، بر لزوم وحدت، اتحاد، تلاش و امید به نصرت الهی تأکید کرد. وی در پایان، جمهوری اسلامی ایران را “قلعه اسلام” خواند و از مردم و مسئولان خواست که با پایداری و قوت در کنار رهبری، دست به دست هم داده و در مسیر خدا حرکت کنند و از هرگونه دل بستن به بیگانگان پرهیز نمایند.