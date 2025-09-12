رئیس‌جمهور آمریکا به نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپاد‌هایی که ادعا می شود روسی بوده اند، واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به گزارش‌های ادعایی مربوط به نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپادهای روسیه، اظهار داشت که این رویداد «شاید فقط یک اشتباه بوده باشد».

به گزارش بلومبرگ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با بیان این که از این حادثه که موجی از نگرانی را در میان لهستان و دیگر متحدان ناتو ایجاد کرده است، «به هیچ وجه خوشحال نیست»، افزود: «امیدوارم این وضعیت به پایان برسد.»

او در ادامه تأکید کرد که حتی «نزدیک شدن به نقض حریم هوایی اعضای ناتو» از نظر وی قابل قبول نیست و در چنین مواردی، روسیه را محکوم خواهد کرد.

پیش از این و در روز چهارشنبه (به وقت محلی)، ترامپ در پستی روی پلتفرم رسانه‌ای خود (تروث سوشال) به این موضوع واکنش نشان داده و نوشته بود: «ماجرای نقض حریم هوایی لهستان توسط روسیه با پهپاد چیست؟ شروع شد!»

منبع: تاس

برچسب ها: دولت ترامپ ، حمله پهپادی ، لهستان
