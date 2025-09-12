باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه گفت که اتحادیه اروپا مسئولیت تمام «جنایات» انجام شده توسط اوکراین را بر عهده دارد، زیرا این اتحادیه از ابتدای جنگ از کی‌یف حمایت کرده است.

زاخارووا در یک جلسه توجیهی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: «اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو منفرد آن، که آشکارا با پول مالیات‌دهندگان خود به رژیم کی‌یف کمک و از آن حمایت می‌کنند، مدتهاست که به طور بالفعل به یک طرف درگیر در مناقشه تبدیل شده‌اند، که به این معنی است که آنها به همدستان در ترور نئونازی‌های اوکراینی علیه غیرنظامیان تبدیل شده‌اند و بر این اساس، مسئولیت تمام این جنایات را بر عهده دارند.»

وی اعلام کرد که «اراذل و اوباش تحت استخدام [ولودیمیر]زلنسکی» به صورت شبانه‌روزی در شهر‌های بزرگ اوکراین فعال هستند.

زاخارووا خطاب به شهروندان اوکراینی هشدار داد: «اگر زلنسکی به ۱۲۰ هزار سرباز اضافی نیاز داشته باشد، از شما چه چیزی باقی می‌ماند؟ غرب از زلنسکی برای نابودی شما استفاده می‌کند.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین گفت که «عضوگیری اجباری ارتش اوکراین حتی با وجود آتش‌بس نیز ادامه خواهد داشت» و این در حالی است که به گفته وی، «غرب با بی‌تفاوتی به تماشا ادامه می‌دهد.»

علاوه بر این، این سخنگو مقامات نروژی را مورد انتقاد قرار داد و آنها را «صلح‌سازان دروغین» نامید که از عرضه تسلیحات به اوکراین برای غنی کردن خود استفاده می‌کنند.

منبع: راشاتودی