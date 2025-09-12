وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم کاهش موانع بروکراتیک برای تسهیل خدمات به دانشجویان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در هفتادوهشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور که به صورت برخط حضور یافت، گفت: هدف ما در دانشگاه، تربیت انسان‌های ماهر، فرهیخته و متعهد به کشور و نظام است.

وی بر اهمیت توجه به سلامت فیزیکی و روحی دانشجویان تأکید کرد و گفت: بایستی محیطی با نشاط و متعهد برای دانشجویان فراهم کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به چالش‌های دانشجویان جدید و بخشی از مشکلات روحی و عاطفی دانشجویان، خاطرنشان کرد: باید به نگرانی‌ها و اضطراب‌های دانشجویان توجه کنیم و فضای دانشگاه را به گونه‌ای بهبود دهیم که احساس آرامش کنند.

سیمایی به دو دسته از دانشجویان، یعنی دانشجویان نو ورود و دانشجویان سال‌های قبل اشاره کرد و افزود: امسال باید حساس‌تر و با دقت بیشتری به نیاز‌ها و مشکلات دانشجویان پرداخته شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم هماهنگی و همکاری معاونان دانشجویی و آموزشی تأکید کرد و گفت: بهترین برخورد با دانشجویان در ابتدا می‌تواند تأثیر بسزایی در شکل‌گیری تصویری مثبت از دانشگاه در ذهن آنها داشته باشد.

وی گفت: دانشجویان باید در مدیریت و اداره خوابگاه‌ها مشارکت کنند تا حس تعلق و مسئولیت بیشتری پیدا نمایند.

سیمایی همچنین به مشکل کیفیت تغذیه در خوابگاه‌ها اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های مالی، می‌توانیم با مشاوره و همکاری با بخش‌های خصوصی الگو‌های جدیدی را بررسی کنیم تا وضعیت تغذیه دانشجویان را بهبود دهیم.

وی تأکید کرد: باید نسبت به این موضوع اقداماتی عملی انجام دهیم، زیرا یکی از معیار‌های ارزیابی دانشگاه‌ها، نحوه خدمات رسانی از جمله تغذیه است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه به مشکلات بروکراسی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: باید مراحل اداری را ساده‌تر کنیم تا بتوانیم فضایی مناسب برای فعالیت‌های دانشجویان فراهم سازیم.

وی اجرای تفاهم‌نامه‌ها و همکاری با بانک‌ها را ابزار‌هایی برای بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و مسکن اساتید دانست و گفت: دانشگاه‌ها نباید منتظر اقداماتی از سوی دیگران بمانند، بلکه باید خود به پیشرفت در این زمینه‌ها پرداخته و به دنبال راه‌حل‌های خلاقانه باشند.

وزیر علوم در انتها بر اهمیت ایجاد محیط‌های ورزشی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از مشارکت دانشجویان و توجه به منابع موجود، می‌توان محیط‌هایی جذاب و به روز ایجاد کرد.

وی از معاونان درخواست کرد تا در جهت خدمت به نسل آینده و ایجاد فضایی مناسب برای تحصیل و زندگی دانشجویان، تلاش‌ها و همت خود را دوچندان کنند و در نهایت خاطرنشان کرد: تغییر در دانشگاه‌ها نیازمند همکاری و همیاری تمامی ذینفعان است تا بتوانیم سال تحصیلی موفق‌تری را تجربه کنیم.

کوبیدن کنکور برای کشاندن کار دانشجو به امثال امتحان جامع دکتری است که دانشجو برود دست به دامن یک مشت استاد طمع کار و فاسد شود ، کنکور تنها راه درست است . به بهانه دکتری دانشجویان لیسانس و ارشد را بی مایه و رسیدگی می گذارند. دکتری شده است کالای لوکس اساتید که بفروشند
متاسفانه دانشکاه های دولتی دارند دانشجوها را با کم کاری و عدم اطلاع رسانی و سختگیری های اموزشی و ... به ترم های سنواتی کشانده و هزینه های هنگفتی از دانشجوها می گیرند تا زودتر انصراف داده . جلوی طمع کاری دانشگاه های دولتی برای کسب درامد از دانشجو ها و اخراج دانشجوها برای جذب شهریه های دلاری دانشجو های بین الملل را بگیرید. هزینه های دریافتی از دانشجو را کاهش دهید
به راحتی به اساتید دانشگاهی ارتقا رتبه ندهید . به راحتی به اساتید رتبه استاد تمامی ندهید . در رتبه اساتید دانشگاهی بازنگری شود . اساتیدی که بدون ثبت اختراع و کار صنعتی شاخص ارتقا رتبه میگیرند درست نیست . دانشگاه ها را از مقاله محوری خارج کنید . چرا ارز های هنگفت صرف انتقال تکنولوژی های قدیمی صنعتی در نفت و گاز و پتروشیمی می شود . چرا به جای محققان خارجی و چینی ، دانشگاه های کشور مجری طرح ها نمی شوند . چرا اساتید دانشگاه ها مقاله محور شده اند و دانشجوها را فراموش کرده اند . حقوق اساتید را به کمک به فارغ التحصیلی دانشجویان و انجام پروژه ها گره بزنید .
