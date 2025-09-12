نماینده ولی فقیه درگیلان با بیان اینکه از تولید کنندگان حمایت شود ،گفت : حضور میدانی دولت و نظارت بر بازار مورد توجه قرارگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت گفت : توجه به نیازمندان و معیشت جامعه از دیگر شاخصه حاکم اسلامی است.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه در شرایط جنگی ، محدودیت های را نیز در جامعه ایجاد خواهد کرد، گفت: در چنین شرایطی دولت در کنار مردم زمینه آرامش جامعه را فراهم خواهد کرد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه حضور میدانی مسئولان و دولت مردان خیلی موثر است، تصریح کرد : توجه به اولویت ها، در جامعه آرامش ایجاد می کنند.

وی با اشاره به اینکه بنیه دفاعی کشور باید قوی باشد ، گفت : رسانه ها باید امید آفرینی داشته باشند و از ایجاد فضای شایعه جلوگیری کنند.



نماینده ولی فقیه در گیلان تصریح کرد : مسئولان به نوسانات قیمت ها توجه داشته و قیمت ها رو تثبیت کنید‌.

وی به انواع تولیدات در کشور از جمله پسته ، برنج ، سیب زمینی و ... اشاره کرد و افزود : قیمت اکثر محصولات تولیدی در کشور توسط واسطه ها بی رحم چندین برابر قیمت خریداری شده در بازار توزیع می شود.‌



آیت الله فلاحتی با بیان اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر بیشتر شود، افزود : همگان در راستای کمک به نیازمندان و رفع مشکلات معیشتی مسئول هستیم، توزیع کالابرگ های معیشتی بین محرومین جامعه بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان اظهار داشت : ۴۴ کشور جهان برای کمک به حمایت از غزه برخواسته اند، این نشان دهنده بیداری مردم دنیا و نابودی رژیم صهیونیستی است.‌