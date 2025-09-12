باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه گفت که تماسهای بین گروههای کاری روسیه و اوکراین در حال حاضر «متوقف شده است». با این حال، او این موضوع که مذاکرات به بنبست رسیده است را منکر شد و خاطرنشان کرد که نمیتوان انتظار داشت از این فرآیند «نتایج برقآسا به دست آورد.»
او افزود: «نمیتوانید عینک خوشبینی به چشم بزنید و انتظار داشته باشید که فرآیند مذاکره بلافاصله نتیجه دهد.»
پسکوف تکرار کرد که «اروپاییها در روند مذاکره مداخله میکنند» و اینکه روسیه «هرگز کسی را تهدید نکرده است و کشورهای اروپا را نیز تهدیدی نمیکند.» او همچنین اروپا را متهم کرد که «در حال حرکت به سمت مرزهای ماست»، زیرا کشورهای بیشتری به ناتو میپیوندند؛ او آن را «ابزار مقابله و رویارویی، نه صلح و ثبات» خواند.
ترامپ که برای انعقاد یک معامله به منظور پایان دادن به درگیری فشار میآورد، دست به یک سری فعالیت دیپلماتیک زده است - از جمله میزبانی از همتای روس خود، ولادیمیر پوتین، در آلاسکا و دیدار با رئیس جمهور اوکراین و مقامات اروپایی در کاخ سفید، اما درگیری ها همچنان ادامه دارد.
سخنگوی کرملین گفت: «مذاکرهکنندگان ما این (فرصت) را دارند که از طریق کانالهایی ارتباط برقرار کنند. اما در حال حاضر، احتمالاً دقیقتر است که در مورد یک توقف صحبت کنیم.»
پوتین عملاً امکان برگزاری یک دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین را رد کرده است. زلنسکی میگوید یک اجلاس برای شکستن بنبست حیاتی است.
سه دور مذاکره صلح مستقیم بین روسیه و اوکراین در استانبول نتوانسته است چیزی بیش از تبادل گسترده زندانیان به دست آورد.
روسیه یک سری خواستهها را حفظ کرده است، از جمله اینکه اوکراین به طور کامل منطقه دونباس در شرق را - بخشهایی از آن که هنوز تحت کنترل دارد - واگذار کند.
کییف امتیازات سرزمینی را رد کرده و میخواهد نیروهای اروپایی به عنوان یک نیروی حافظ صلح در اوکراین مستقر شوند، چیزی که مسکو آن را غیرقابل قبول میداند.
منبع: تاس