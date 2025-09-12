مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت:تردد وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال و محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده‌های دزبن، انارک، هزارچم و ولی‌آباد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس سنگین است.

‌وی ادامه داد: ترافیک وسایل نقلیه در محدوده گزنک در مسیر جنوب به شمال محور هراز و محدوده‌های سه‌راهی چلاو، محمدآباد و بایجان و حدفاصل وانا تا آب‌اسک در مسیر شمال به جنوب این محور سنگین است.

‌او بیان کرد:همچنین ترافیک در محدوده دماوند در مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه، حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده‌های رودبار و شیرین‌سو در آزادراه رشت - قزوین و حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره یک در آزادراه پردیس - تهران سنگین است.

‌وی افزود: تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور قدیم تهران - بومهن، مسیر جنوب به شمال آزادراه قزوین - رشت، آزادراه تهران - پردیس و محور فیروزکوه و مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران - شمال روان است.

او بیان کرد:آزادراه قزوین - رشت دارای بارش پراکنده باران، برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان دارای بارش باران بوده و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی ادامه داد:ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین گزارش شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
راه‌اندازی قطار‌های باری در کریدور ITI؛ گامی بلند برای تسهیل تجارت منطقه‌ای
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
گسترش همکاری‌های انرژی ایران و ارمنستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
افزایش دمای هوا از پایان هفته
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
آخرین اخبار
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
افزایش دمای هوا از پایان هفته
مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی برگزار شد
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
مخالف واردات خودرو نیستیم
لزوم طراحی پروژه‌های عمرانی در بستر توسعه منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در صنعت خودرو سازی/ کاهش ۱۹ درصدی تولید خودرو
افزایش هزار و ۲۹۷ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در اولویت پروژه‌های فرودگاهی