مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت:تردد وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال و محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده‌های دزبن، انارک، هزارچم و ولی‌آباد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس سنگین است.

‌وی ادامه داد: ترافیک وسایل نقلیه در محدوده گزنک در مسیر جنوب به شمال محور هراز و محدوده‌های سه‌راهی چلاو، محمدآباد و بایجان و حدفاصل وانا تا آب‌اسک در مسیر شمال به جنوب این محور سنگین است.

‌او بیان کرد:همچنین ترافیک در محدوده دماوند در مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه، حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده‌های رودبار و شیرین‌سو در آزادراه رشت - قزوین و حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره یک در آزادراه پردیس - تهران سنگین است.

‌وی افزود: تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور قدیم تهران - بومهن، مسیر جنوب به شمال آزادراه قزوین - رشت، آزادراه تهران - پردیس و محور فیروزکوه و مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران - شمال روان است.

او بیان کرد:آزادراه قزوین - رشت دارای بارش پراکنده باران، برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان دارای بارش باران بوده و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی ادامه داد:ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین گزارش شده است.

