سخنگوی شهرداری شیراز اعلام کرد: برنامه برگزارشده در شهربازی باغ جنت توسط بهره‌بردار خصوصی، خارج از مفاد قرارداد و بدون اطلاع شهرداری بوده و این موضوع با پیگیری حقوقی شهرداری به دستگاه قضایی سپرده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی دیانتی، سخنگوی شهرداری شیراز، با اشاره به انتشار ویدئوی منتسب به یک مراسم در مجموعه شهربازی باغ جنت، موضع رسمی شهرداری را تشریح کرد و گفت: این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده و بهره‌بردار صرفاً در چهارچوب استفاده از وسایل بازی حق فعالیت داشته است. 

او افزود: برگزاری این برنامه کاملاً خودسرانه بوده و بهره‌بردار برای برگزاری چنین برنامه‌ای از مبادی ذی‌ربط مجوزی اخذ نکرده، و برگزاری آن غیرقانونی است. 

دیانتی تأکید کرد: یکی از مفاد اصلی قرارداد‌های شهرداری شیراز با بهره‌برداران، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران، رعایت ضوابط حاکم بر شهر و کشور و شئونات اسلامی است. احساسات مردم فهیم شیراز از این اتفاق جریحه‌دار شد و مدیریت شهری نیز از آن عمیقاً متأثر است. 

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: پیش‌تر تذکرات لازم و اخطار به بهره‌بردار داده شده بود، اما به دلیل بی‌توجهی و تخلف از مفاد قرارداد، شکایت رسمی علیه وی تنظیم و به مراجع قضایی ارجاع شده است. پیگیری حقوقی این پرونده تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت. 

او همچنین با بیان اینکه این مراسم ارتباطی با جشن‌های مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) نداشته است، گفت: این رویداد توسط بخش خصوصی برگزار شده است. 
سخنگوی شهرداری شیراز در پایان به تداوم مسیر خدمت‌رسانی به مردم شریف شیراز در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در شامگاه میلاد حضرت رسول اکرم(ص) که در باغ جنت این کلانشهر برگزار شد، عده‌ای با هنجارشکنی به رقص و پایکوبی پرداختند که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی منجر به واکنش مسئولان قضایی، امنیتی و مردم ولایتمدار شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز

United States of America
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
دیگه چرا مدیر شهر بازیییی رو اخراج کردین
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
دیگه چرا مدیر شهر بازیییی رو اخراج کردین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
مردم فریب نخورید، شیراز نباید جولانگاهی بشود برای بهائیت که در اسرائیل مرکز داره، چنانچه بنظر می رسد اتفاقات عجیب دیگیری در راه است مواظب باشید، ما در ج ن گ اراده ها هستیم، یک روز با رقاصی روز دیگر جدایی ایران باستان از اسلام. چه‌کسی شادی رو نفی میکنه؟، ولی، آیا رهایی در بی فرهنگی، ما رو قرار در چاله های هرزگی و بی بندوباری بندازه؟ تا شاید این نسل پاک حلال زاده رو در آینده به جامعه حرامزاده تبدیل کنه؟. شادی در مقابل اسلام نیست. فریب نخورید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
انسان مسلمان میتونه با حفظ دین و اسلام هم شادی کرد و شاد بود نه با این کارها متاسفانه شیرازی‌ها دیگه شورش رو درآوردن هیچ جای کشور اینجور نیست برید شیراز رو ببینید که چقد بیحجابی موج میزنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بی حجاب = فتنه گر
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اگر مردم در فضای حقیقی و مجازی اعتراض نمی کردند باز هم شهردار محترم این حرفها را میزد؟ یا با افتخار این کارناوال را در لیست عملکردهایش ثبت می‌کرد؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید حسن
۰۳:۳۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
یادمان نرود که در میانه شادی ها خیلی از دلها گرفته و روزگار مثل چرخش رقص خندان نمی‌چرخد کمتر کسی هست که دغدغه ای نداشته باشد و فقط دنبال بهانه ای برای شاد بودن است خدا کند که مریضی بر تخت نداشته باشی و فرزندی دم بخت که روزگار واقعا مجال لبخند هم به تو نخواهد داد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تت
۰۲:۳۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
خداییش اعدام کمترین حقشون میتونه باسه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۱:۵۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کاری به بی حجابیشون ندارم . من فقط یک ذره از فیلم اون پارک را دیدم بخدا حتی در عروسیها که اکثر حاضرین فامیل هم هستن اینطور کسی توی جمع نمیرقصه منظورم اون خانمه که در پارک روی سن میرقصید یعنی خانواده اش اینقدر بی غیرت هستن که اجازه دادن جلو چشم اونهمه نامحرم هم بی حجاب باشه و هم برقصه .واقعا متاسفم .البته حتما خانواده اون خانم میگن ناراحتی اعصاب و روان داره.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
لیبرالیسم و غربگرایی کشور رو نابود میکنه .
باید فورا فکری ب حال این وضعیت خراب فرهنگی کرد .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
همینه دیگه...!
حالا بعضی ها میگن که چرا کنسرت میدان آزادی لغو شد!!!
بعضی ها جنبه شو ندارن یا اینکه دشمن خاموش هستند.
باید بیشتر مواظب بود.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
ما مردم شیرازیم و هیچ مشکلی نداریم
احساسات مون هم جریحه دار نشده
شما مشکل دارید
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ما هم شیرازی هستیم خیلی هم با این مسائل مشکل داریم و احساساتمون جریحه دار شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
باز شروع شد .... چکار به مردم دارین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خصوصی سازی هم اینجوری میشه از هفت دولت آزاد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
باز شروع شد کار نفوذی های داخل
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
درود به مردم با عفت وبا غیرت شیراز.مواظب حیله دشمن باشید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
واقعا فرهنگ کشور رو نابود کردید اینقدر بی توجهی کردین مسئولین بی کفایت که ازین ور قوم افتادین لعنت بهتون،مدیون خون شهدا هستین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
رقصیدن هزارتا فایده داره بگذارید مردم شاد باشند شاید این همه فشار روانی و گرانی را فراموش کنند
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
نه اینجوری بره تو خونه خودش برقصه واقعا خانواده این دختر بی غیرت هستند
