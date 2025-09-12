باشگاه خبرنگاران جوان - علی دیانتی، سخنگوی شهرداری شیراز، با اشاره به انتشار ویدئوی منتسب به یک مراسم در مجموعه شهربازی باغ جنت، موضع رسمی شهرداری را تشریح کرد و گفت: این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده و بهرهبردار صرفاً در چهارچوب استفاده از وسایل بازی حق فعالیت داشته است.
او افزود: برگزاری این برنامه کاملاً خودسرانه بوده و بهرهبردار برای برگزاری چنین برنامهای از مبادی ذیربط مجوزی اخذ نکرده، و برگزاری آن غیرقانونی است.
دیانتی تأکید کرد: یکی از مفاد اصلی قراردادهای شهرداری شیراز با بهرهبرداران، پیمانکاران و سرمایهگذاران، رعایت ضوابط حاکم بر شهر و کشور و شئونات اسلامی است. احساسات مردم فهیم شیراز از این اتفاق جریحهدار شد و مدیریت شهری نیز از آن عمیقاً متأثر است.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: پیشتر تذکرات لازم و اخطار به بهرهبردار داده شده بود، اما به دلیل بیتوجهی و تخلف از مفاد قرارداد، شکایت رسمی علیه وی تنظیم و به مراجع قضایی ارجاع شده است. پیگیری حقوقی این پرونده تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.
او همچنین با بیان اینکه این مراسم ارتباطی با جشنهای مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) نداشته است، گفت: این رویداد توسط بخش خصوصی برگزار شده است.
سخنگوی شهرداری شیراز در پایان به تداوم مسیر خدمترسانی به مردم شریف شیراز در حوزههای مختلف تأکید کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در شامگاه میلاد حضرت رسول اکرم(ص) که در باغ جنت این کلانشهر برگزار شد، عدهای با هنجارشکنی به رقص و پایکوبی پرداختند که فیلم آن در شبکههای اجتماعی منجر به واکنش مسئولان قضایی، امنیتی و مردم ولایتمدار شد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی شهرداری شیراز