منابع عبری از وقوع عملیات حمله با سلاح سرد در هتلی در هدل تسوفا در نزدیکی قدس اشغالی خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش منابع اسرائیلی، امروز جمعه یک عملیات با سلاح سرد در هتل «سوبا» در هدل تسوفا در نزدیکی قدس اشغالی رخ داده است.

در این عملیات دست‌کم دو شهرک نشین اسرائیلی مجروح شده‌اند که وضعیت یکی از آنان خطرناک و دیگری متوسط گزارش شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عامل این حمله یک فلسطینی ۲۸ ساله از ساکنان قدس شرقی بوده که در این هتل مشغول به کار بوده است. برخی منابع نیز گزارش داده‌اند که مجری عملیات با فریاد «الله اکبر» عملیات استشهادی خود را آغاز کرده است.

پلیس رژیم اشغالگر عنوان کرد تحقیقات در مورد این حادثه و انگیزه‌های آن ادامه دارد.

به گفته شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مجری عملیات یک عرب اسرائیلی عامل این حمله بوده و بازداشت شده است. این در حالی است که برخی منابع نیز گفته‌اند مجری عملیات از ساکنان اردوگاه شعفاط در قدس است.

این حادثه در حالی رخ داده که در ماه‌های اخیر شمار درگیری‌ها و خشونت‌ها در مناطق مختلف افزایش یافته است. 

منبع: خبرگزاری فرانسه

