باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمی اسد رییس پلیس راه کشور گفت: از صبح امروز اکثر محورهای برون شهری کشور، وضعیت ترافیکی فوق العاده سنگینی داشتند به ویژه محورهای خروجی استانهای شمالی مثل استان مازندران، گیلان، گلستان و خراسان رضوی به عنوان استانهایی بودند که محور برونشهریشان بیشترین میزان تردد و ترافیک را داشتند.
وی با بیان اینکه به منظور روانسازی ترافیک، همکاران در این مسیرها حضور دارند و به صورت مقطعی نسبت به اعمال محدودیت و یک طرفه کردن مسیر اقدام کردهاند افزود: مشخصاً آزادراه تهران شمال به دلیل حجم تقاضای سفری که در این مسیر وجود دارد، از ساعت ۹ صبح از تهران به سمت شمال مسدود و محدودیت ترافیکی از مرزنآباد به سمت تهران به صورت یک طرفه اعمال میشود.
کرمی اسد ادامه داد: موضوع مد نظر در شرایطی که ترافیک وجود دارد این است که با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی و بارش باران در محورهای استانهای شمالی و شمال غربی و همچنین مه گرفتگی در محورهای کوهستانی، خواهش میکنیم هموطنان حتماً در طول مسیرها ضمن رعایت سرعت مطمئنه که عامل اصلی کنترل وسیله نقلیه خواهد بود از هرگونه رفتار مخاطرآمیز به ویژه در محورهایی که ترافیک دو طرفه است خودداری کنند.
وی با بیان اینکه مسافران احتمالا با تراکم ترافیک و یا سنگینی حجم تردد مواجه هستند گفت: خواهش میکنیم صبر و حوصله داشته باشند، همکاران در محل حضور دارند و نسبت به روانی ترافیک اقدام میکنند.
رییس پلیس راه کشور بار دیگر از مسافران خواست که سفرشان را به ساعت آخر روز موکول نکنند و در صورت امکان، اکنون سفر خود را انجام دهند و یا اینکه به فردا موکول کنند تا با ایمنی بیشتری در مسیرها تردد کنند.