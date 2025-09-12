بازیکن اورتون به عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ برتر انگلیس انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جک گریلیش ستاره انگلیسی که در پایان فصل گذشته از تیم منچسترسیتی جدا و به اورتون پیوسته بود با عملکرد خوبش برای آبی پوشان به عنوان بهترین بازیکن ماه آگوست لیگ برتر فوتبال انگلیس انتخاب شد تا برای اولین در طول دوران حرفه ای اش این عنوان را کسب کند.

گریلیش که در فصل ۲۰۲۱/۲۰۲۲ با مبلغ ۱۱۷ میلیون یورو از استون ویلا به منچسترسیتی پیوسته بود، به‌صورت قرضی به اورتون منتقل شد.

وینگر ۳۰ ساله اورتون در چهار بازی چهار پاس گل به ثبت رساند و اولین بازیکن تاریخ این باشگاه شد که در بازی‌های متوالی لیگ برتر چندین پاس گل داده است. او حالا این فرصت را دارد که به اولین بازیکن تاریخ لیگ برتر تبدیل شود که در سه بازی پیاپی دو یا چند پاس گل ثبت می‌کند.

گریلیش اولین بازیکن اورتون است که از زمان دومینیک کالورت-لوین در سپتامبر ۲۰۲۰ این جایزه را دریافت کرده است.

آرنه اشلوت سرمربی هلندی لیورپول هم به عنوان بهترین مربی ماه آگوست انگلیس برگزیده شد. او لیورپول را با سه برد متوالی صدرنشین لیگ برتر کرده است.

اسلوت سال گذشته نیز با لیورپول طوفانی لیگ برتر را آغاز کرد و در فصل جاری نیز نشان داده است که می خواهد همراه با شاگردان از عنوان قهرمانی فصل گذشته دفاع کنند.