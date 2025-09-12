باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین خانلری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از ارتقای قابل توجه ناوگان ایران ایر به ۱۷ فروند هواپیمای عملیاتی و جابه‌جایی بیش از ۶۸ هزار زائر حج تمتع در سال ۱۴۰۴ خبر داد و تاکید کرد که این موفقیت‌ها با تلاش و همت متخصصان داخلی در حوزه تعمیرات، آموزش پرسنل و توسعه خدمات مسافری به دست آمده است.

افزایش ناوگان و تعمیرات تخصصی در داخل کشور

خانلری با اشاره به وضعیت فعلی ناوگان ایران ایر گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناوگان حامل پرچم، در حال حاضر دارای ۱۷ فروند هواپیمای پهن‌پیکر و نروبادی است که تمامی آنها آماده انجام عملیات پروازی هستند.

وی افزود: در ۱۰ ماه گذشته، ناوگان از ۸ فروند آماده پرواز در دی ماه سال گذشته به ۱۷ فروند هواپیما ارتقا یافته است که ۷ فروند از آنها با تعمیرات تخصصی توسط خبرگان صنعت هوانوردی داخلی احیا شده‌اند.

خانلری خاطرنشان کرد: با تصمیم موثر وزیر راه و شهرسازی، دو فروند هواپیمای ایرباس ۳۳۰ سری ۲۰۰ در فروردین ماه به ناوگان افزوده شد تا ظرفیت و کیفیت پرواز‌های بین‌المللی افزایش یابد.

عملیات گسترده در حج عمره و تمتع؛ انتقال بیش از ۲۰۳ هزار زائر

مدیرعامل ایران ایر به عملکرد این شرکت در زمینه حج عمره ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تا پایان فروردین ۱۴۰۴، تعداد ۲۰۳ هزار زائر عمره از طریق پرواز‌های ایران ایر از فرودگاه‌های جده، مدینه و طائف به سرزمین وحی منتقل شدند.

وی ادامه داد: همزمان با ایام نوروز، پرواز‌های مناطق دوردست و تکلیفی با برنامه‌ریزی دقیق انجام و پس از آن، پرواز‌های حج تمتع از ۱۳ اردیبهشت ماه آغاز شد.

خانلری اعلام کرد: در حج تمتع ۱۴۰۴، بیش از ۶۸ هزار حاجی از ۲۲ شهر مختلف کشور در ۵۷۰ سکتور پروازی به عربستان سعودی منتقل شدند که این پرواز‌ها بدون کنسلی و با کمترین میزان تاخیر با میانگین ۷.۸ دقیقه در رفت و ۶.۴ دقیقه در برگشت به انجام رسید.

پرواز‌های اربعین و توسعه خدمات به زائران

مدیرعامل ایران ایر در ادامه به پرواز‌های اربعین اشاره کرد و گفت: پرواز‌های اربعین از شهر‌های تهران، شاهرود، سمنان و شیراز به مقصد نجف اشرف با جابه‌جایی بیش از ۴۲ هزار زائر به صورت منظم و بدون وقفه انجام شد.

خانلری به اقدامات آموزشی و توسعه خدمات مسافری در ایران ایر اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری، ۱۷ دوره آموزشی برای کادر پروازی در بخش‌های کابین و کاکپیت برگزار شده است تا سطح خدمات و رضایت مشتریان ارتقا یابد.

اشتراک طلایی و نقره‌ای هما به ۶۲۷۱ نفر رسید

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های وفاداری مشتری با توزیع کارت‌های طلایی به ۱۰۷۱ و نقره‌ای به بیش از ۵۲۰۰ نفر در حال اجرا است و امکان انتخاب غذای سفارشی و صندلی از طریق سیستم فروش بلیط اینترنتی فراهم شده است.

خانلری همچنین تاکید کرد که قیمت بلیت‌ها با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری عرضه می‌شود و خرید آسان از طریق سایت رسمی شرکت (booking.homares.ir) ممکن است.

مقابله با تحریم‌ها و پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی

خانلری درباره تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا که از ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴ اعمال شده، گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دفاتر حقوقی وزارت راه و ریاست جمهوری در حال اقامه دعوا در محاکم بین‌المللی است تا مسیر‌های پروازی خود را بازپس گیرد.

وی افزود: با اتخاذ تدابیر قانونی و حقوقی، ایران ایر به دنبال رفع موانع و تضمین ادامه خدمات به مسافران به ویژه در حوزه‌های درمان و سفر‌های بین‌المللی است.

به‌کارگیری تمام توان مهندسی، تعمیرات و خدمات فرودگاهی

خانلری تاکید کرد که موفقیت در انجام عملیات پروازی حج و اربعین مرهون تلاش بی‌وقفه بخش‌های مهندسی، تعمیرات، خدمات فرودگاهی، کترینگ، عملیات و بازرگانی ایران ایر است که توانسته‌اند ضمن حفظ کیفیت، کمترین میزان کنسلی و تأخیر را ثبت کنند.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، شاهد ارتقای بیشتر سطح خدمات و رضایت‌مندی بیشتر مسافران و زائران در سال‌های آینده باشیم.

منبع: وزارت راه و شهرسازی