باشگاه خبرنگاران جوان- حسینی راد- منیره ستارزاده رییس پایگاه جهانی قنات‌های دوقلوی بروات بم گفت: در شهر بروات ۵۲ قنات داریم که دو قنات آن در فهرست جهانی قرار دارند.

وی افزود: قنات‌های بم دشتی هستند که ویژگی شان، طول زیاد، عمق کم و شیب کم است که در هیچ کجای جهان این تعداد قنات نداریم.

وی با اشاره به اینکه هر روستا یا هرمحلهیک رشته قنات درگذشته داشتندافزود: این دو قنات دو قلو وجوان در فهرست جهانی طول ۵ کیلومتر داشته واز شرق بم تا شمال بروات در مجاورت هم هستند.

وی از آبیاری اراضی تحت شرب این قنات‌ها به مسافت ۳۰۰ هکتار خبر دادو گفت: مالکیت قنات‌ها خصوصی است و مالکین قنات مسئول پیگیری وحفاظت جانبی قنات هستند که در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی مانند اداره آب، میراث فرهنگی، شهرداری این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند.

ستار زاده تصریح کرد‌: ازسال ۹۷ به عنوان پایگاه جهانی حفاظت از این قنات‌ها اینجاهستیم و خوشبختانه از کمک‌های شهرداری بروات برخوردار بودیم.

مدیر پایگاه جهانی قنات‌های دوقلوی بم گفت: تا عید نوروز قرار است با کمک شهرذاری بروات ساماندهی محوطه قنات را اجرا کنیم همچنین تمهیداتی برای جلوگیری از کم شدن آب اجرا می‌کنیم.

وی ازجمله دلایل افت حجم آب این قنات‌ها را خشکسالی و تنش آبی ذکر کرد و افزود: همچنین اگر آب به زه نشسته باشد ویا لایروبی قنات درطول مسیر اجراشده باشد کاهش حجم آب را داریم.

وی از برگزاری کلاس مقنی گری برای ۳۰ مقنی خبر داد و بیان کرد: جهاد کشاورزی تنها نهادی است که به تعهدات خود درخصوص مفاد قرارداد یونسکو عمل نکرده وازسال ۹۵ تاکنون یک ریال به مالکین نداده وبه تعدات خود دراین خصوص عمل نکرده است.

از ۵۲ قنات موجود در بم و بروات قدمت قدیمی‌ترین قنات بم درگناباد ۲۵۰۰ سال و برخی قنات‌ها متعلق به دوره‌های صفویه و قاجارهستند.