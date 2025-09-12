کرملین اظهارات اروپا به ویژه لهستان درباره رزمایش نظامی مشترک روسیه و بلاروس را «هیستریک» توصیف کرد و آن را نتیجه «موضع خصمانه» اروپا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاخ ریاست جمهوری روسیه موسوم به کرملین اظهارات کشور‌های اروپایی، به ویژه لهستان، در مورد مانور‌های روسیه و بلاروس با عنوان «غرب-۲۰۲۵» را «هیستریک» توصیف کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت این واکنش‌ها بخشی از «موضع خصمانه» اروپا نسبت به مسکو است. او افزود: «طبیعی است که چنین رزمایش‌هایی توجه کشور‌های هم‌مرز را جلب کند. در شرایط عادی همزیستی مسالمت‌آمیز سازنده و دوستانه، نمایندگان کشور‌های غربی همیشه پیشرفت مانور‌های روسیه را دنبال کرده‌اند که این یک رویه استاندارد است. اکنون، وقتی اروپا موضع خصمانه‌ای اتخاذ می‌کند، همه اینها به هیستری تبدیل می‌شود.»

او اظهارات قبلی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را یادآوری کرد که در آن تأکید کرده بود روسیه «هرگز کسی را تهدید نکرده است» و گسترش نظامی همیشه از اروپا به سمت مرز‌های روسیه بوده است.

پیش از این وزارت دفاع روسیه از آغاز مانور‌های استراتژیک روسیه و بلاروس تحت عنوان «غرب-۲۰۲۵» در خاک فدراسیون روسیه، غرب بلاروس و در دریا‌های بالتیک و بارنتس تا ۱۶ ماه جاری میلادی خبر داد. در واکنش، لهستان از جمعه شب مرز خود با بلاروس را به طور کامل بست و ۴۰ هزار نیرو را در مرز شرقی خود مستقر کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
