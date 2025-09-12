باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی به طور مداوم در حال بحث درباره حمله به هیات مذاکره‌کننده جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در دوحه، پایتخت قطر، و پیامد‌های آن هستند.

تحلیلگران صهیونیستی بر زمان این حمله و بهای سنگینی که رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل این بی‌ملاحظگی خواهد پرداخت، تمرکز کرده‌اند. در همین راستا اوهاد هامو، خبرنگار امور عربی در شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم تروریستی، با اشاره به شکست عملیات ترور، درباره علت سکوت بی‌سابقه تل‌آویو سوال کرد، اما در عین حال تایید کرد که رهبران حماس که هدف قرار گرفته‌اند، کشته نشده‌اند.

رژیم تروریستی اسرائیل بعدازظهر سه‌شنبه به قطر حمله کرد و تعدادی از رهبران حماس را که در حال بررسی یک پیشنهاد آمریکایی برای پایان دادن به جنگ تقریبا دو ساله این رژیم تروریستی در نوار غزه بودند، هدف قرار داد. این حمله منجر به شهادت ۵ فلسطینی و یک نیروی امنیتی داخلی قطر شد.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی گفت که این حمله به صورت متمرکز به یک طبقه انجام شده و نتایج جزئی به همراه داشته است. در همین راستا شبکه i۲۴ این رژیم گزارش داد که یک تحقیق اولیه در مورد احتمال مبهم ماندن سرنوشت رهبران حماس آغاز شده است.

رسانه‌های صهیونیستی بر مخالفت مقامات ارشد نظامی و امنیتی، از جمله روسای موساد و شورای امنیت داخلی رژیم، با این حمله تاکید کردند. آنها گفتند که زمان ترور رهبران حماس، توافق تبادل اسرا را به شکست می‌کشاند.

دیوید بارنئا، رئیس موساد، در بحث پیش از حمله به قطر، با این ایده مخالفت کرد و آن را اشتباه خواند. او تاکید کرد که قطری‌ها بودند که در پیشبرد مذاکرات و نزدیک شدن به یک توافق موفق عمل کرده‌اند با این وجود نخست وزیر و اعضای کابینه دستور به این حمله دادند.

منبع: الجزیره