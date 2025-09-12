اتحادیه اروپا با تمدید تحریم‌ها علیه بیش از ۲۵۰۰ فرد و سازمان روسی، بار دیگر بر موضع خود برای کاهش منابع مالی روسیه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اتحادیه اروپا امروز جمعه، تصمیم به تمدید شش‌ماهه تحریم‌ها علیه بیش از ۲۵۰۰ شخص و سازمان روسی گرفت. این خبر در پستی که «کایا کالاس»، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) منتشر کرد، اعلام شد.

کالاس نوشت: «ما تحریم‌هایی را که علیه روسیه وضع کرده بودیم، تمدید کردیم.» او اشاره کرد که بسته نوزدهم تحریم‌ها که محدودیت‌های بیشتری را بر فروش نفت، ناوگان نفت‌کش‌ها و بانک‌های روسیه اعمال خواهد کرد، در شرف نهایی شدن است.

کالاس افزود که اتحادیه اروپا به کاهش منابع مالی روسیه که به تلاش‌های جنگی این کشور اختصاص یافته، ادامه خواهد داد.

گفتنی است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برخی افراد روس در ۱۵ سپتامبر جاری (۲۵ شهریور) به پایان می‌رسید. بر اساس این تحریم‌ها، حساب‌های بانکی بیش از ۲۵۰۰ فرد و سازمان روسی مسدود شده و ممنوعیت سفر نیز برای آنها اعمال شده بود.

در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا، روسیه مشمول طیف گسترده‌ای از محدودیت‌ها شده است، از جمله در زمینه‌های تجارت، مالی، انرژی، صنعت، فناوری، حمل‌ونقل، کالا‌های با کاربرد دوگانه، کالا‌های لوکس و همچنین طلا و الماس.

این تحریم‌ها همچنین شامل ممنوعیت واردات نفت خام دریایی و برخی فرآورده‌های نفتی از روسیه به اتحادیه اروپا، حذف برخی بانک‌های روسی از سیستم پرداخت بین‌المللی «سوئیفت»، و تعلیق فعالیت بسیاری از نهاد‌های پخش می‌شود.

از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، روسیه حمله نظامی به کشور همسایه خود، اوکراین، را آغاز کرد و برای پایان دادن به آن، شرط کرده است که کی‌یف از پیوستن به نهاد‌های نظامی غربی دست بردارد، که اوکراین آن را «دخالت» در امور داخلی خود می‌داند.

منبع: آناتولی

کرملین واکنش اروپا به مانور «غرب-۲۰۲۵» را «هیستریک» خواند
روسیه: اتحادیه اروپا مسئول «جنایات» اوکراین است
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بررسی شد؛
روسیه و اوکراین: جنگ ابدی یا صلح شکننده؟
