باشگاه خبرنگاران جوان ـ عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: فردا شنبه ۲۲ شهریور ماه، مراسم تست گرم آخرین قطعه از تونل خط ۷ مترو در محدوده ایستگاه‌های آهنگ تا ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد. با اجرای این تست، بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه متروی تهران، فارغ از بخش‌های توسعه‌ای، از نظر مسیر ریلی و تونلی کامل می‌شود.

وی افزود: این تست به معنای آماده‌سازی شرایط برای بهره‌برداری از تنها ایستگاه باقی‌مانده خط ۷ یعنی ایستگاه ورزشگاه تختی است که در آبان ماه افتتاح خواهد شد. همچنین در همین روز ورودی دوم ایستگاه مترو آهنگ نیز به بهره‌برداری می‌رسد. ورودی نخست این ایستگاه اسفند ۱۳۹۹ افتتاح شده بود و اکنون شهروندان ساکن محدوده جنوبی بزرگراه شهید محلاتی هم می‌توانند به ایستگاه آهنگ دسترسی داشته باشند.

محمدخانی با اشاره به ابعاد این پروژه توضیح داد: در روز شنبه در مجموع ۵۲۰۰ متر مسیر ریلی و ۲ کیلومتر مسیر تونلی به بخش قابل بهره‌برداری خط ۷ افزوده خواهد شد. این قطعه آخرین بخش از بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه متروی تهران است.

سخنگوی شهرداری تهران در پایان گفت: برای تکمیل بخش تونلی و مسیر ریلی آخرین قطعه خط ۷ در مجموع ۱،۷۵۰ میلیارد تومان و برای احداث ورودی دوم ایستگاه آهنگ ۱۰۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

منبع: مهر