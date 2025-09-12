به دنبال حمله هوایی اسرائیل به قطر، مصر در اقدامی کم‌سابقه، تصمیم به کاهش هماهنگی‌های خود با اسرائیل گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع «العربیه/الحدث» امروز جمعه، گزارش دادند که مصر تصمیم گرفته تا اطلاع ثانوی، هماهنگی‌های خود با رژیم تروریستی اسرائیل را کاهش دهد. این تصمیم پس از حمله هوایی این رژیم تروریستی به یک ساختمان در دوحه، پایتخت قطر، با هدف قرار دادن رهبران ارشد حماس اتخاذ شده است.

این منابع همچنین افزودند که قاهره در حال بازنگری در تماس‌های امنیتی خود با رژیم تروریستی اسرائیل پس از حمله به دوحه است.

ریاست‌جمهوری مصر پیش از این با صدور بیانیه‌ای «شدیدترین محکومیت و تقبیح عمیق» خود را نسبت به «اقدام تجاوزکارانه‌ای که توسط نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی علیه قطر انجام شد» ابراز و تاکید کرده بود که این اقدام «نقض آشکار مقررات حقوق بین‌الملل و اصول احترام به حاکمیت کشور‌ها و مصونیت اراضی آنها» است.

قاهره همچنین تاکید کرد که این حمله «سابقه خطرناک و تحولی غیرقابل قبول» است و «تجاوزی مستقیم به حاکمیت دولت قطر محسوب می‌شود، کشوری که نقشی محوری در تلاش‌های میانجی‌گری برای آتش‌بس در نوار غزه ایفا می‌کند.» مصر توضیح داد که این تشدید تنش، تلاش‌های بین‌المللی برای آرام‌سازی اوضاع را تضعیف کرده و امنیت و ثبات در کل منطقه را تهدید می‌کند.

مصر همبستگی کامل خود را با رهبری و مردم قطر اعلام کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود را در قبال این نقض آشکار اسرائیلی بر عهده بگیرد و فوراً برای توقف تجاوز اسرائیل و محاکمه مسئولان آن اقدام کند.

منبع: العربیه

تبادل نظر
