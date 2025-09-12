باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به کمبود برخی داروهای اعصاب و روان و داروهای سرطانی در کشور، گفت: گزارش کمبود دارو باید مستند باشد تا با بررسیهای لازم، در قسمتهایی که کمبود دارو وجود دارد، آنها را جابجا کرده و تأمین کنیم.
وی افزود: برخی داروها هستند که به لحاظ صلاح و ضرورت، امکان وجود آنها در همه داروخانههای کشور نیست، لذا آن داروها در داروخانههای منتخب و به اصطلاح دانشگاهی نگهداری و توزیع میشوند و در آنجا داروهایی که بهویژه در خصوص بیماریهای سرطانی مشمول لیست دارویی ما باشد، موجود است.
ظفرقندی تاکید کرد: برخی داروها در لیست دارویی ما وجود ندارند و به صورت قاچاق یا از راههای دیگر وارد میشوند؛ بنابراین در خصوص آن داروها نمیتوانیم تضمینی دهیم، اما داروهایی که در فهرست دارویی کشور باشند، تأمین میکنیم.
شایان ذکر است، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۶ شهریور مجلس شورای اسلامی علی امامی، کمال حسین پور، محمدرضا احمدی و رحمدل بامری از نمایندگان مردم در مجلس، به رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ضرورت رسیدگی به رفع مشکل کمبود و گرانی دارو، به مسئولان کشور تذکر کتبی دادند.
منبع: مهر