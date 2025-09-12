هفته اول لیگ برتر فوتبال زنان با توقف پرسپولیس و شکست سپاهان همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته اول لیگ برتر فوتبال زنان امروز (جمعه) در پنج دیدار برگزار شد و بازی خاتون بم و آوا تهران به زمان دیگری موکول شد.

در این هفته پرسپولیس مقابل ایستا البرز متوقف شد و سپاهان نیز برابر گل گهر سیرجان تن به شکست داد.

نتایج بازی‌های هفته اول لیگ برتر فوتبال زنان:

گل کهر سیرجان ۱- ۰ سپاهان اصفهان

فراایساتیس کران فارس ۰ - ۱ پالایش گاز ایلام

ایستا البرز ۰- ۰ پرسپولیس

یاسام کردستان ۰- ۳ ملوان بندرانزلی