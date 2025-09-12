هفته اول لیگ برتر فوتبال زنان با توقف پرسپولیس و شکست سپاهان همراه بود.

پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته اول لیگ برتر فوتبال زنان امروز (جمعه) در پنج دیدار برگزار شد و بازی خاتون بم و آوا تهران به زمان دیگری موکول شد.
در این هفته پرسپولیس مقابل ایستا البرز متوقف شد و سپاهان نیز برابر گل گهر سیرجان تن به شکست داد.
نتایج بازیهای هفته اول لیگ برتر فوتبال زنان:
گل کهر سیرجان ۱- ۰ سپاهان اصفهان
فراایساتیس کران فارس ۰ - ۱ پالایش گاز ایلام
ایستا البرز ۰- ۰ پرسپولیس
یاسام کردستان ۰- ۳ ملوان بندرانزلی