گل گهر سیرجان و سپاهان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال به تساوی ۱ - ۱ رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال گل گهر سیرجان در ورزشگاه خانگی اش شهید سلیمانی میزبان سپاهان بود که در پایان این بازی با تساوی ۱ -۱ به پایان رسید.

امید حامدی‌فر در دقیقه ۱۴ شوت خود را راهی دروازه اخباری کرد، اما در میانه راه توپ به امین حزباوی برخورد کرد و وارد دروازه سپاهان شد.

علیرضا علیزاده از گل‌گهر سیرجان در دقیقه ۲۴ کارت زرد دوم خود را دریافت کرد و از زمین بازی اخراج شد.

تیم داوری این دیدار برای قضاوت نیمه دوم بازی در ورزشگاه سردار سلیمانی سیرجان با تأخیر حدودا ۲۰ دقیقه‌ای وارد زمین شدند. این در حالی بود که بازیکنان دو تیم در این مدت در زمین حاضر بودند و به اشکال مختلف مشغول گرم کردن شدند.

در دقیقه ۶۲ سپاهان صاحب یک ضربه پنالتی شد و انزو کریولی این توپ را به گل تبدیل کرد تا حساب کار ۱ -۱ شود.

امید نورافکن از سپاهان در دقیقه ۷۲ کارت زرد دوم خود را دریافت کرد و از مسابقه اخراج شد.

تبادل نظر
