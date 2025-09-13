باشگاه خبرنگاران جوان ـ استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در مورد تصمیم اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای تصویب طرحهای پروژه شهرکسازی E ۱ گفت: ما معتقدیم که دو دولتی وجود خواهد داشت. ما همچنان به آن اعتقاد داریم. این امر مستلزم کار سخت است. این امر مستلزم فداکاری است. بیش از همه، مستلزم شجاعت سیاسی است.
وی با تاکید بر اینکه شهرکهای غیرقانونی اسرائیل «اشغال را بیشتر تثبیت میکنند. آنها تنش را تشدید میکنند. آنها به طور سیستماتیک امکان تشکیل یک کشور فلسطینی را از بین میبرند.»
سخنگوی سازمان ملل از اسرائیل خواست تا «تمام فعالیتهای شهرکسازی را طبق تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی متوقف کند.»
دوجاریک در مورد بازداشت بیش از یک هزار فلسطینی در شهر طولکرم در شمال کرانه باختری توسط نیروهای اسرائیلی به عنوان بخشی از عملیات گسترده آن، گفت: «ما از افزایش فعالیت ارتش اسرائیل (IDF) آگاه هستیم و نگران نحوه برخورد با غیرنظامیان فلسطینی در آن منطقه هستیم.»
طولکرم به نقطه عطفی در مبارزات چند ماهه در سراسر شمال کرانه باختری تبدیل شده؛ جایی که حملات تقریبا روزانه از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه افزایش یافته است.
سخنگوی سازمان ملل افزود: همکاران ما در دفتر هماهنگی امور بشردوستانه گزارش دادهاند که حملات سنگین در سراسر شهر غزه ادامه دارد و ساختمانها، خانهها و چادرها را هدف قرار میدهد و به تلفات ویرانگر در میان غیرنظامیان میافزاید. در طول ۲۴ ساعت گذشته، تقریباً ۱۱ هزار نفر از شمال غزه به سمت جنوب جابجا شدهاند.
دوجاریک اضافه کرد: در امتداد این مسیرهای آوارگی، تیمهای سازمان ملل در سه نقطه مستقر هستند و به کودکانی که زخمی، یتیم یا از مراقبان خود جدا شدهاند، خدمات پشتیبانی مستقیم ارائه میدهند.
وی ادامه داد: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که جامعه بشردوستانه همچنان متعهد به خدمت به افراد نیازمند، بر اساس نیاز آنها و صرف نظر از اینکه طرفین منطقهای را که در آن پناه گرفتهاند "خطرناک"، "بشردوستانه" یا موارد دیگر نامیدهاند، است.
سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) نیز در بیانیهای گزارش داد که تنها در دو ماه گذشته بیش از ۱۰ هزار کودک در شهر غزه مبتلا به سوء تغذیه حاد تشخیص داده شدهاند. این سازمان هشدار داد که اگر روند درمان آنها متوقف شود، خطر زیادی وجود دارد که ۲۴۰۰ کودکی که در حال حاضر به دلیل سوءتغذیه حاد شدید در این منطقه تحت درمان هستند، از گرسنگی بمیرند.