آمریکا و بیش از ۴۰ کشور خواستار اقدام سازمان ملل درباره نقض حریم هوایی لهستان شدند

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مارسین بوساک، وزیر امور خارجه لهستان، پیش از نشست شورای امنیت که به درخواست این کشور برگزار شد، بیانیه‌ای مشترک را ارائه کرد.

وزیر خارجه لهستان در نشست شورای امنیت گفت: «لهستان برای اولین بار در تاریخ خود تصمیم گرفته است که درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل را بدهد. این تجاوز نقض آشکار دیگری از قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد بود که توسط فدراسیون روسیه هنگام حمله به خاک اوکراین انجام شد.»

بوساکی هشدار داد که این پهپاد‌ها «تهدیدی واقعی برای غیرنظامیان، زیرساخت‌ها و ایمنی هوانوردی» ایجاد می‌کنند که مقیاس این حمله و تهاجم گسترده در سراسر حریم هوایی ناتو و اتحادیه اروپا، از زمان آغاز جنگ تمام عیار در سال ۲۰۲۲ بی‌سابقه بوده است.

وزیر خارجه لهستان با قدردانی از کره جنوبی برای ریاست این جلسه گفت: «چنین اقدام تحریک آمیزی عمیقا بی‌احترامی به تلاش‌های جمعی و خستگی‌ناپذیر جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن صلح و ثبات مطابق با قوانین بین‌المللی است.»

او درخواست لهستان از روسیه را برای توقف تجاوز، اجتناب از تحریکات بیشتر و پایبندی به اصول منشور سازمان ملل تکرار کرد.

لهستان اوایل این هفته اعلام کرد که حریم هوایی آن توسط پهپاد‌ها در جریان حملات هوایی شبانه بین روسیه و اوکراین نقض شده است و این تهاجم را «اقدامی تجاوزکارانه» توصیف کرد.

وزارت دفاع روسیه هرگونه قصدی برای حمله به اهدافی در خاک لهستان در جریان این حملات را که ادعا می‌شود شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی کی یف در غرب اوکراین را هدف قرار داده‌اند، تکذیب کرد.

منبع: ایرنا