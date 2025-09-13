برخورد یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در محور شیراز - داریان ۲ کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمدرضا وکیل زاده مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اظهار کرد: با اعلام گزارش برخورد یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در محور شیراز - داریان، محدوده دوراهی کوشک مولا به مرکز ارتباطات ۱۱۵ فارس، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او اضافه کرد: در این تصادف، ۲ نفر به علت شدت حادثه و صدمات وارده جان خود را از دست دادند و ۶ نفر نیز مصدوم شدند.

وکیل زاده افزود: ۶ نفر از مصدومان حادثه پس از اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به بیمارستان شهید رجایی و ۲ نفر دیگر به بیمارستان نمازی شیراز انتقال یافتند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

