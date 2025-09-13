سفیر و نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل گفت: نقض حریم هوایی لهستان توسط روسیه اتحاد کشور‌های ناتو و عزم ما برای ایستادن در کنار اوکراین و حمایت از آن را تقویت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باربارا وودوارد، نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل عصر جمعه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد لهستان افزود: روز سه‌شنبه، نه تنها گزارش‌هایی از حمله دیگری از روسیه به اوکراین، بلکه نقض فاحش حریم هوایی لهستان و ناتو توسط پهپاد‌های روسی دریافت کردیم. این اولین باری نبود که پهپاد‌های روسی حریم هوایی لهستان را نقض می‌کردند، اما ابعاد این حادثه بی‌سابقه بود.

سفیر انگلیس اضافه کرد: حدود ۲۰ پهپاد وارد خاک لهستان شدند و باعث تعطیلی فرودگاه‌های بزرگ شدند. چندین فروند از آنها، برای اولین بار نیاز به رهگیری توسط پدافند هوایی لهستان و ناتو داشتند. هشدار‌های پناه گرفتن به بیش از ۸ میلیون شهروند لهستانی داده شد. خوشبختانه برخلاف دفعه قبل، تلفات جانی نداشت.

وودوارد ادامه داد: ما از واکنش سریع و مؤثر نیرو‌های لهستان و ناتو در برابر این نقض فاحش حریم هوایی حاکمیتی لهستان قدردانی می‌کنیم. بریتانیا با لهستان و اوکراین کاملاً ابراز همبستگی می‌کند. ما به همکاری با متحدان ناتو برای دفاع از هر وجب از خاک متحدان ادامه خواهیم داد. تجاوز روسیه تنها باعث تقویت اتحاد میان کشور‌های عضو ناتو و عزم ما برای ایستادن در کنار اوکراین و حمایت از آن می‌شود.

سفیر انگلیس در سازمان ملل گفت: روسیه همچنان به نقض اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد.

وودوارد سپس گفت: در سال ۲۰۲۲، شاهد کشته شدن صد‌ها غیرنظامی در حملات روسیه به بوچا و ایرپین بودیم. سال گذشته، من در این شورا در مورد حمله روسیه به یک بیمارستان کودکان در کی یف توضیح دادم. از ماه مه امسال، شاهد ۲۰ حمله هوایی بزرگ در کل جنگ بوده‌ایم. ما امسال فقط شاهد ۳۴ هزار حمله پهپادی علیه غیرنظامیان اوکراینی بوده‌ایم.

او ادامه داد: ما شاهد کشته شدن یک هزار و ۷۰۰ اوکراینی و زخمی شدن بیش از هشت هزار و ۳۰۰ نفر بوده‌ایم. تنها در سه ماه گذشته، تعداد تلفات کودکان سه برابر شده است. ساختمان‌های دولتی مورد حمله قرار گرفته‌اند. حملات بی‌وقفه‌ای به زیرساخت‌های حیاتی ملی صورت گرفته است. همه اینها نشان از یک الگوی آشکار از تشدید تنش توسط روسیه دارد.

این دیپلمات انگلیسی تصریح کرد: این اقدامات، اساس صلح و امنیت بین‌المللی را به لرزه درمی‌آورند و نشان می‌دهند پوتین واقعا کیست. اما ما مرعوب نشده‌ایم و مصمم هستیم فشار بر پوتین را افزایش دهیم. ما از روسیه می‌خواهیم که به جنگ ظالمانه و غیرقانونی خود پایان دهد و وارد مذاکرات واقعی و معنادار برای صلح شود.

لهستان اوایل این هفته اعلام کرد که حریم هوایی آن توسط پهپاد‌ها در جریان حملات هوایی شبانه بین روسیه و اوکراین نقض شده است و این تهاجم را «اقدامی تجاوزکارانه» توصیف کرد.

وزارت دفاع روسیه هرگونه قصدی برای حمله به اهدافی در خاک لهستان در جریان این حملات را که ادعا می‌شود شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی کی یف در غرب اوکراین را هدف قرار داده‌اند، تکذیب کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزارت دفاع روسیه ، لهستان ، حریم هوایی ، جنگ روسیه و اوکراین ، سازمان ملل
