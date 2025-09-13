رئیس جمهور نپال، سوشیلا کارکی رئیس سابق دیوان عالی کشور را به عنوان نخست وزیر موقت و اولین زنی که ریاست دولت این کشور در رشته کوه‌های هیمالیا را بر عهده گرفته است، منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فرانس ۲۴، کارکی که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به عنوان تنها رئیس زن دیوان عالی نپال فعالیت می‌کرد، چهره‌ای محبوب است و در مراسمی کوچک که روز جمعه از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، توسط رام چاندرا پودل رئیس جمهور این کشور در محل اقامت ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. سیاستمداران، مقامات و دیپلمات‌های خارجی دعوت شده به این مراسم به او تبریک گفتند.

کارکی ۷۳ ساله، به خاطر موضعش علیه فساد در دولت در دوران تصدی خود به عنوان رئیس دیوان عالی مشهور شد. برخی از قانونگذاران درآوریل ۲۰۱۷ سعی کردند او را استیضاح کنند و او را به تعصب متهم کردند، اما این اقدام ناموفق بود و در آن زمان به عنوان حمله به قوه قضائیه مورد انتقاد قرار گرفت.

تظاهرات خیابانی در نپال که از روز دوشنبه در کاتماندو پایتخت این کشور به دلیل فیلتر شدن رسانه‌های اجتماعی آغاز شد، به سرعت به خشونت کشیده شد و معترضان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و پلیس به سمت معترضان آتش گشود. اگرچه این ممنوعیت لغو شد، اما ناآرامی‌ها به دلیل نارضایتی‌های گسترده‌تر ادامه یافت و ده‌ها هزار معترض به پارلمان، اقامتگاه ریاست جمهوری و مشاغل حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند.

این خشونت‌ها باعث شد که خادگا پراساد اولی نخست وزیر نپال روز سه‌شنبه استعفا دهد و از محل اقامت رسمی خود فرار کند. ارتش نپال سه‌شنبه شب کنترل پایتخت را به دست گرفت و مذاکراتی را بین معترضان، ارتش و رئیس جمهور بر سر ایجاد یک دولت موقت آغاز کرد.

پلیس روز جمعه اعلام کرد که خشونت‌ها در طول هفته گذشته حداقل ۵۱ کشته بر جای گذاشته است.

بسیاری از قربانایان، معترضانی بودند که در اثر شلیک پلیس کشته شدند و برخی دیگر زندانیانی بودند که سعی در فرار از زندانی در کاتماندو داشتند. پلیس اعلام کرد که سه افسر پلیس نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

ارتش از اواخر سه‌شنبه مقررات منع رفت و آمد را در پایتخت اعمال کرده است و به ساکنان چند ساعت در روز فرصت داده می‌شود تا برای خرید غذا و مایحتاج از خانه‌های خود خارج شوند، در حالی که سربازان از خیابان‌های کاتماندو محافظت می‌کنند.

این تظاهرات که اعتراض نسل زد نام گرفته است در آغاز به دلیل ممنوعیت کوتاه مدت رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، ایکس و یوتیوب آغاز شد که دولت در ابتدا اعلام کرده بود این رسانه‌ها حاضر به ثبت نام در سیستم نظارتی دولتی نشده‌اند.

اما این اعتراضات خیلی زود به بازتابی از نارضایتی گسترده‌تر تبدیل شد. بسیاری از جوانان نپال از آنچه «بچه‌های» رهبران سیاسی مینامند و از سبک زندگی لوکس لذت می‌برند، در حالی که اکثر جوانان برای یافتن کار با مشکل مواجه هستند، خشمگین هستند.

اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد