باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تامین نشدن نهادهای دامی برای دامداران گفت: در سفری که وزیر کشاورزی به اصفهان داشت قول قطعی داد که وارد کردن نهاده‌ها تا اسفند با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اتفاق بیفتد و قول صددرصد به دامداران داده شد که نهاده‌های دامی با همین ارز ترجیحی وارد می‌شود و در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس اظهار کرد: اینکه امروز شاهد اخباری هستیم مبنی بر اینکه نهاده‌ها به‌ دست برخی مرغداران نمی‌رسد و یا آنها ناچار می‌شوند برای جلوگیری از ضرر و زیان، اقدام به اتلاف بخشی از مرغ‌های خود کنند تنها دو علت می‌تواند داشته باشد که یا واردات طبق قولی که وزیر داده عملی نشده و یا در شبکه توزیع اشکال وجود دارد که به نظر من، علت دوم محتمل‌تر است.

این نماینده مجلس بیان کرد: متأسفانه در مسائل توزیعی شاهد مشکلاتی بوده‌ایم و آقای رحیمی وزیر دادگستری در بحث برنج همین موضوع را مطرح کرد و گفت که ما برنج پاکستانی را با ارز ترجیحی وارد می‌کنیم، اما دلال‌ها آن را با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسانند که این نشان‌دهنده ضعف نظارت است که موجب می‌شود واردات به دست مبادی اصلی خود نرسد و همین اتفاقات ناخوشایندی که شاهد آن هستیم رقم بخورد.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: یقیناً مجلس از حیث نظارتی، وزیر مربوطه را در این باره مورد سؤال قرار خواهد داد البته کسانی که اقدام به اتلاف مرغ‌های خود می‌کنند از نظر حقوقی درباره آن حکمی نداریم چون اموال خودشان است، اما مسئولانی که وظیفه خود را در حوزه نظارت و یا توزیع به درستی انجام نمی‌دهند، قطع‌به‌یقین متخلف و حتی به‌عنوان مجرم قابل پیگرد هستند و قطعا مجلس در این زمینه اقدام خواهد کرد.

حجت‌الاسلام نقدعلی گفت: از منظر دین، اتلاف مال و اموال عملی ناپسند، مذموم و حرام است، به‌ویژه اگر این اتلاف مال موجب ضرر وارد شدن به دیگران و برهم خوردن آرامش در بازار مسلمین شود و از این حیث نهادهای مربوطه باید اقدامی کنند تا کار به چنین نقطه‌ای ختم نشود.