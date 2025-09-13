باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در حال حاضر (ساعت ۰۷:۴۵ صبح ۲۲ شهریور ماه) تمام خروجی‌های استان‌های شمالی از جمله گیلان، گلستان و مازندران با ترافیک پرحجم و سنگین مواجه هستند. به همین ترتیب، ورودی‌های پایتخت نیز شاهد ورود موج گسترده‌ای از مسافران است.

وی با تأکید بر اینکه در صورت افزایش بار ترافیکی، احتمال اجرای محدودیت‌های مقطعی برای مدیریت تردد در محور‌های پرتردد مانند کرج–چالوس و هراز وجود دارد، افزود: هرگونه تصمیم در این زمینه با هدف روان‌سازی عبور و مرور اتخاذ خواهد شد و اطلاع‌رسانی دقیق آن به‌موقع انجام می‌گیرد.

جانشین پلیس راه راهور همچنین با اشاره به شرایط جوی بیان کرد: در جاده‌های کوهستانی و ارتفاعات البرز به دلیل وجود مه‌گرفتگی و لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید رانندگان محتمل است؛ بنابراین از مسافران می‌خواهیم قبل از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها مطلع شوند و زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا کمتر در ترافیک بمانند و سفری ایمن را تجربه کنند.