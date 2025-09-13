باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ که از ۱۴ مرداد آغاز شده بود، تا ۲۱ مردادماه ادامه داشت.

بر اساس اعلام سنجش پزشکی، مهلت ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۴ از امروز شنبه ۲۲ شهریور مجددا آغاز می‌شود. داوطلبانی که تمایل به شرکت در این آزمون را دارند، می‌توانند پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام، در بازه زمانی تعیین شده نسبت به ثبت نام و ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

داوطلبان فوق صرفا به صورت اینترنتی با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

بر اساس تاکید مرکز سنجش آموزش پزشکی، همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند. پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک و بلافاصله پس از فشار دادن دکمه ثبت توسط داوطلب، برای وی کد رهگیری صادر می‌شود و برای افرادی که کد رهگیری دارند، در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.

داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کنند. برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی‌کنند و یا ناقص ارسال می‌کنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال (۵۲۸ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۱۴۰ هزار ریال (۱۴ هزار تومان) است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار به مبلغ ۵ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال (۵۴۲ هزار تومان) و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون کتبی دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) اقدام کند.

دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی با همراه داشتن فرم شماره ۱ به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کرده و از طریق دانشگاه مذکور نسبت به ارسال اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند. دانشجویان نیمسال آخر باید فرم شماره ۱ مربوط به خود را با مهر و امضای رسمی معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتگی اسکن کرده و ارسال کنند.

داوطلبانی که نابینای مطلق، ناشنوای مطلق، معلول جسمی و حرکتی هستند، لازم است گواهی مذکور را از مراکز سازمان بهزیستی استان ذیربط، دریافت و آن را اسکن کرده، همراه با سایر مدارک از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.

برای جلوگیری از هر گونه اشتباه در تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید بعد از مطالعه کامل فرم نمونه که در انتهای دفترچه آمده است، فرم ثبت نام اصلی را تکمیل کنند.

کلیه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ باید فرم ثبت نام را تکمیل کنند. لازم است داوطلبان هنگام تکمیل فرم ثبت نام دقت لازم را داشته باشند. هرگونه سهل انگاری در این امر موجب اختلال در ورود اطلاعات مربوط به داوطلب در رایانه خواهد شد. ضمناً داوطلبان کد رهگیری دریافتی را جهت دریافت کارت ورود به جلسه، کارنامه و پاسخنامه خود یادداشت کنند و از فرم ثبت نام خود پرینت بگیرند.

داوطلبان سؤالات خود را تنها از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی سایت مرکز سنجش پزشکی ارسال کنند. به مراجعات حضوری، تلفنی یا کتبی پاسخ داده نخواهد شد. ضمناً از ارسال هرگونه مدرک به صورت غیراینترنتی جداً خودداری شود.

با توجه به این که ثبت نام به صورت اینترنتی است، در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطلاعات لازم، در هر مرحله از آزمون (برگزاری، قبولی و تحصیل)، طبق مصوبات هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با داوطلب برخورد خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی (به صورت اینترنتی) در روز‌های ۵ تا ۷ آبان ماه ۱۴۰۴، توزیع و آزمون کتبی نیز ۸ آبان برگزار خواهد شد.

همچنین کلید اولیه سؤالات ساعت ۱۸ به بعد روز ۱۱ آبان منتشر می‌شود و پس از آن داوطلبان مهلت دارند که اعتراض خود به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) را در روز‌های ۱۱ تا ۱۳ آبان ارسال کنند. کلید نهایی ساعت ۱۸ به بعد روز ۲۴ آبان اعلام می‌شود.