شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تبدیل وضعیت ایثارگران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تبدیل وضعیت ایثارگران، یکی از مهمترین موضوعات در حوزه حقوق استخدامی و حمایت از جامعه ایثارگری کشور است. موضوعی که به صورت جدی در دستور کار نهادهای اجرایی و نظارتی قرار گرفته است.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر به تاخیر افتاده و موجب نارضایتی آنها شده است
متن پیام شهروندخبرنگار
لطفاً از باشگاه خبرنگاران جوان تقاضا داریم از اعضای هیئت دولت و رئیس بنیاد شهید و همه نمایندههای مجلس لطفأ پیگیری تبدیل وضعیت ایثارگران را انجام دهید، مگر جز این است که لغو این قانون تبعیض بین ایثارگران انجام داده، فرزندان ایثارگر منتظر این ابلاغ میباشند و زندگی و معیشت شان دچار مشکل اصلی شده است.