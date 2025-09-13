دادگستری استان تهران به موضوع واگذاری اراضی ملی به برخی اشخاص با مبالغ پایان و حتی رایگان ورود کرده و در این رابطه ۱۷۳ پرونده تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در راستای صیانت از بیت‌المال، مقابله با زمین‌خواری و حفظ اراضی ملی بوده است؛ واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند و یا واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات به یک شرکت در دهه‌های گذشته از جمله پرونده‌هایی است که دادگستری تهران به آنها رسیدگی کرده است.

در این پرونده‌ها که پای مسئولان وقت دولتی نیز در میان است، اراضی ملی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار شده‌اند. 

نکته قابل توجه اینجاست که برخی از اقساط بعد از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده‌اند.

القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران در این خصوص گفت: حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای همین اراضی و اشخاص تشکیل شده بود که تقریباً همه این پرونده‌ها رسیدگی شده و آرای آنها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شده بود؛ اما اخیراً در راستای اهمیت این پرونده‌ها و اجرای دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضاییه، این ۱۷۳ پرونده به صورت ویژه و مورد به مورد، در کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفتند. 

وی با بیان اینکه در دو مورد، بر اشتباه بودن احکام صادره پیشین، نظر داده شده است، گفت: یکی از این موارد که رای قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود و تجویز اعاده دادرسی آن اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده، مربوط به ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند است. 

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی دیگر از این پرونده‌ها مربوط به ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات است که در قالب یک شرکت به فردی چهره و مشهور داده شده بود؛ این پرونده نیز هم‌اکنون با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس دستگاه قضا، درحال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

برچسب ها: زمین خواری ، اراضی ملی
خبرهای مرتبط
کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی در سال گذشته
۶۰ هکتار از اراضی ملی تعیین تکلیف شد/ زمین‌خواری در قالب اجرای طرح درختکاری
تاکید معاونین اول قوه قضائیه و مجریه بر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات؛ گامی اساسی برای ساماندهی املاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
هیئت امنا در همه جا های مملکت و دانشگاهها تعدادی خیر هستند ولی تعدادیشون هم مخرب هستند که کارخیری انجام میدن در مقابل گرفتن رانت های چندین برابر کارخیرشون.
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
یکی از استان گلستان گزارش تهیه کنه که جنگلهای ملی رو آتش زده بودن چند سال گذشته الان دارن اونجا کشاورزی و خونه سازی میکنند حتی در کوها
صدها هزار مهاجر از بلوچ وارد اون مناطق جنگلی کردن همش کارهای غیر قانونی بافت و زبان بومی و لباس محلی و بومی گلستان تغییر دادن و لباسی که پاکستانیها و هندیها میپوشن مد کردن واقعا هیچ حکومتی تو تاریخ ایران بافت بومی یک استان اینجور تغییر نداده بود در تاریخ ایران باید قانونی بذارن اگر مردمی میخوان به استانی مهاجرت کنند باید لباس و زبون مردم اون منطقه رو احترام بذارن و شبیه اونها لباس بپوشن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
واگذاری، رایگان، قیمت ارزان!؟!!؟؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟؟!!
هرچه بگندد نمکش میزنن وای به روزی که بگندد نمک
لطفا به ضمن پس گیری، تمام عوامل بدون ممشعات به اشد مجازات محکوم شوند.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
پولش رو باید یکی تقبل کنه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۹:۵۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
باسلام قوه قضاییه باید به واگذاری زمین های شرکت تعاونی مسک علوم پزشکی زنجان نیز باید ورود کند تا شفاف شود عده های چندین بار زمین گرفته اند وعده ای هیچ نگرفته اند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
پس علوپزشکی شهید بهشتی را چی بگیم.
Finland
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
همجا رانت گرفته ایقدر خبرش کار نکنید دل مردم بسوزانید
۰
۳
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۵۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
زمین خوری فقط نیست تو استخدامیها رانت وپارتی بیداد میکنه اصلا هرجای خوب بخوای استخدام شی باید پارتی داشته باشی
قتل سارق در میدان محمدیه
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
آخرین اخبار
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
قتل سارق در میدان محمدیه
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
دیدار فرمانده کل انتظامی ایران با وزیر کشور عراق در بغداد
برای رفاه طبقات پایین تلاش می‌کنیم
از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه مربوط به شرکت تفریحی برج میلاد
توسعه ۶۵ هزار هکتاری فضای سبز/ استفاده از پساب به ۵۶ میلیون متر مکعب می‌رسد+ فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
پوشش بیمه‌ای ورزشکاران توسعه می‌یابد
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
استخدام در مرزبانی فراجا
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
ضرورت ساختار پایدار برای سلامت روان شهروندان
نقش مهم مردم در سه ضلع امنیت، امداد و معیشت
جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه