شب گذشته و با حضور مردم و مسئولین باغشهر جهانی بم اولین شب جشن خرما به شکرانه برداشت محصول در این شهرستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛‌ مرضیه السادات حسینی راد - کمی از ظهر گذشته است که به شهر تاریخی بم می‌رسیم و با حضور تنی چند از مدیران محلی شهر بروات به دیدن دو قنات جهانی اکبرآباد و قاسم آباد می‌رویم جایی که در اوج ناباوری در‌گرمای خرماپزان بم هنوز قنات پر از آب زلال و شیرینی است که ما را برجا می‌ایستاند خانم ستارزاده برایمان از قنات‌های ۵۲ گانه این شهر کوچک می‌گوید و از تاریخ طولانی که برسراین سرزمین پر آب و گرم شرق استان گذشته است.

قنات‌های اکبرآباد و قاسم آباد به واسطه دوقلوبودن و جوان بودن (قدمت قاجاریه) معروف هستند و کمی بیش از هشت سال است که در فهرست آثار جهانی ثبت شده اند، گرمای شهریور ماه بر حجم آب این قنات‌ها تاثیر چندانی نگذاشته است.

منیره ستارزاده مسئول پایگاه جهانی قنات‌های بم با شور و شعفی خاص درباره حیات قنات در زندگی مردم کویر می گوید از همکاری شورا و شهرداری بروات برای محوطه سازی قنات که در آینده نزدیک انجام می شود و از جهاد کشاورزی به سبب عدم توجه به تعهدات خود در خصوص پرونده یونسکو درباره قنات‌های بم انتقاد می‌کند و‌ از برنامه‌های فرهنگی قابل اجرا برای این مجموعه زیبا خبر می‌دهد.

آموزش مقنی گری و یا زنگ قنات در مدارس هر کدام به تنهایی اقدامی ارزشمند برای زنده نگهداشتن هویتی اصیل بنام قنات‌های ایرانی است.

به همراه شهردار و اعضای شورای بروات به برداشت رطب مضافتی و خوشمزه در یکی از باغ‌های این شهر کوچک می‌رویم جایی که کارگران با پربَند از درختانی با ارتفاع بیش از ۸ متر بالا رفته و خرمای شیرین وخوش طعم و تازه را برایمان روی چادر شب تمیز ریخته و همه خبرنگاران طعم خرمای تازه را می‌چشند.

خانم میانسالی در باغ کناری درحال چیدن خرما‌های کال از برینگی خرماست و می گوید این خرما‌هایی که سفت ترهستند را برش داده و چیپس خرما می‌کنیم که خوشمزه است.

مردان و‌ زنان زیادی از استان سیستان و بلوچستان همه ساله از شهر‌های خود راهی بم و مناطق اطراف آن می‌شوند تا با کار در باغات خرما درآمد زایی کنند.

برداشت محصول خرما در چند مرحله انجام می‌شود و نمی توان تمام باغ را در یک روز برداشت محصول کرد این گونه که محلی‌ها می‌گویند این ذات برداشت محصول خرما از همان قدیم بوده است.

از عضو شورای بروات درباره تفاوت رطب و خرما سوال می‌کنم و وی میزان آب داربودن خرما را درتمایز این دو می‌داند و می گوید اغلب خرما‌ها آفتاب دیده‌اند ومی توان برای مدت طولانی تری آن را بدون یخچال نگهداشت، اما رطب تازه باید در سردخانه نگهداری شود.

سبد‌های پلاستیکی جای حصیر‌های قدیمی را گرفته‌اند محصول برداشت شده در سبد‌ها ریخته می‌شود تا برای بسته بندی و درجه بندی راهی شود و بعد از آن رطب مضافتی بم است که بر سفره مردم ایران و جهان می‌نشیند.

مرد جوانی که در حال برداشت خرما است قیمت محصول را هر کیلو ۳۵۰ هزارتومان در حال حاضر ذکر می‌کند.

در روز‌های آینده خرما‌ها آماده سفری دور و دراز به دیگر کشور‌ها می‌شوند و جهان چشم انتظار این نوبرانه خوشمزه نوشیده از آب‌های قنات بم است.

باغات درهم پیچیده خرما را به قصد شرکت در برنامه جشن خرما ترک می‌کنیم و راهی شهر بم می‌شویم.

وحدت عیدی فرماندار بم در شلوغی مجموعه گردشگری ارگ جدید درباره جشن خرما اظهار داشت: همه ساله در پایان شهریور جشن خرما را با حضور مردم و باغ داران برگزار می‌کنیم و امسال نیز به شکرانه برداشت ۹۰ هزار تن خرما فقط در شهربم که آمار آن جدا از برداشت خرمای شرق استان است، جشن‌های شبانه خرما درارگ جدید آغاز شده است.

وی با اعلام کیفیت بالای محصول امسال افزود: خوشبختانه در بررسی که انجام شده مشخص شد ما ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش محصول داشتیم و امسال نیز خرمای مضافتی بم را به بیش از ۵۰ کشور صادر می کنیم.

عیدی آمار صادرات خرما در سال گذشته را ۲۵ هزارتن ذکر می‌کند ومی گوید: بخشی از محصول نیز در بیش از ۱۵۰ سردخانه نگهداری و در فواصل مختلف به بازار خارجی و داخلی عرضه می‌شود.

فرماندار بم بیان کرد: همه ساله جشن خرما را به همت ارگ جدید و منطقه ویژه اقتصادی بم برگزار می‌کنیم و جشن‌های امسال نیز از ۲۱ شهریور تا ۲۸ شهریور باحضور هنرمندان مختلف کشورمان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین رالی خشت تا خشت از ۲۲ شهریور در بم آغاز و از مسیر راین و ماهان وکرمان به سمت بزرگ‌ترین خانه خشتی جهان در رفسنجان به پایان می‌رسد.

عیدی تصریح کرد: در کنار این رالی کمپر‌های حاضر در مسابقه بازدید از بنا‌های تاریخی بم خواهند داشت، ارگ قدیم، منظر فرهنگی شهر بم، قنوات قاسم آباد و اکبرآباد و دشت لوت مورد بازدید گردشگران واقع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری در بم راه درازی در پیش دارد تاکید کرد: با کمک شرکت‌های ایده پرداز در آینده نزدیک به معنای واقعی بم را به جهان معرفی خواهیم کرد.

مجتبی نیکرو مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان نیز در حاشیه اجرای هنرمندان درجشن خرمای بم درجمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: جشن خرما بالای ۲۰ سال است که در شهرستان بم برگزار می‌شود و همیشه جذب گردشگران زیادی از کل کشور به ویژه شهر‌های مختلف مانند تهران و شهر‌های شمالی را به همراه دارد و در ایام جشن خرما گردشگران بیشتری به بم می‌آیند.

وی نیز با اشاره به برگزاری رالی بزرگ ملی کمپر‌های کشور درمسابقه خشت تا خشت در بم اظهار داشت: این رالی از ارگ قدیم بم شروع می‌شود و به شهر رفسنجان به مجموعه حاج آقاعلی ختم می‌شود.

نیکرو ضرورت توجه بیشتر برای معرفی جذابیت‌های بالای استان کرمان به گردشگران داخلی را توسط رسانه‌های خواستار شده واظهار داشت: برای معرفی استان کرمان که در هرگوشه آن دنیایی ازتاریخ و هویت تاریخی وآثار طبیعی و تاریخی وجود دارد باید همه کرمانی‌ها کمک کنند چرا که ظرفیت‌های بسیار بالایی برای معرفی کرمان در هربخشی که بتواند جذب گردشگر کند، داریم.

جشن خرما دربم همه ساله در شهریورماه برگزار می‌شود و به سبب برگزاری آن در تقویم گردشگری کشور همه ساله گردشگران مختلفی از کشورمان راهی بم می‌شود تا جشن خرما را از نزدیک ببینند.

اصطلاح خرماپزان نیز در شهر‌هایی که نخلستان دارند زیاد گفته می‌شود که به گرمای بالای شهریور و اوج رسیدن میوه خرما گفته می‌شود که از آب گوارای قنوات مختلف می‌نوشد و کام جهانیان را شیرین می‌کند.

ساعت ۱ بامداد است که درجاده به سمت کرمان می‌رویم و به روزی که در شهر زیبای بم گذراندییم فکر می‌کنم وبه شهد شیرین تنها خرمایی که خورده ام فکر می کنم و با خودم می گویم خداوند برکتش را بر این زمین فرو ریخته است کاش ما کمی شاکر باشیم.