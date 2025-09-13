بیمارستان محک با هدف بهبود کیفیت درمان کودکان به سرطان، وارد مرحله‌های جدید از تحول دیجیتال و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - در نشست خبری امضای تفاهم‌نامه میان موسسه خیریه محک و دبیرخانه جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران با ارائه راهکار تشخیص خودکار ناهنجاری در تصاویر ct کودکان در سومین دوره جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران برگزار شد.

احمدیان مدیرعامل موسسه خیریه محک در این نشست گفت: موضوع هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در دنیای امروز به یکی از محور‌های اصلی توجه جوامع تبدیل شده است. این ارتباط به‌ویژه در حوزه‌های پزشکی و درمان به وضوح قابل مشاهده است. بیمارستان محک، که از زمان تأسیسش در سال ۱۳۲۵ به ارائه خدمات درمانی می‌پردازد، به‌طور مداوم در تلاش است تا با استراتژی‌های استراتژیک و نوآورانه خود، در این مسیر پیشرفت کند.

او افزود : در پنجمین برنامه برنامه‌های بیمارستان محک، موضوع تحول دیجیتال به‌عنوان یک کلید  معرفی شد. تحول دیجیتال به عنوان یک نیاز برای هر کسب‌وکار و فعالیت در سطح جهانی است و بیمارستان محک نیز نمی‌تواند از این روند غافل بماند. از سال ۱۴۰۱، این بیمارستان به‌طور جدی وارد حوزه تحول می‌شود و این مسیر را در برنامه استراتژیک ۱۴۰۴-۱۴۰۶ خود ادامه می‌دهد.

احمدیان بیان کرد: در کنار تحول دیجیتال، موضوع درمان دیجیتال نیز به‌عنوان یکی از محور‌های نوآوری در جهان مطرح است. یکی از جنبه‌های مهم این تحول، استفاده از فناوری‌های دیجیتال در تشخیص و درمان بیماری‌ها، به‌ویژه در زمینه‌های ژنتیکی و هوش مصنوعی است. هوش‌های مصنوعی، پدیده‌های الگوری‌پذیری به زبان‌های ماشین را دارد و می‌تواند در تشخیص‌های پزشکی نقشی ایفا کند.

او ادامه داد: بیمارستان محک به‌دنبال ایجاد یک شبکه اطلاعاتی است که داده‌های پزشکی را به‌صورت مشترک به اشتراک بگذارند و از این طریق تشخیص‌های دقیق ارائه کنند. این نه‌تنها به بهبود کیفیت درمان کمک می‌کند، بلکه به تقویت هوش ماشین نیز می‌شود.

او افزود: این فعالیت مشترک به‌عنوان یک قدم ابتدایی در مسیر تحول و پیشرفت در نظر گرفته می‌شود و بیمارستان محک به‌دنبال ادامه این مسیر با هدف ایجاد مرکز تحقیقات قوی در این حوزه است. این مرکز می‌تواند با پروژه‌های مختلف در زمینه‌های هوش مصنوعی و درمان دیجیتال همکاری کند و به‌طور همزمان به موضوعات ژنتیکی نیز بپردازد.

مدیرعامل موسسه خیریه محک اظهار کرد: بیمارستان محک به‌دنبال ایجاد یک هدف و مستمر در این زمینه است و امیدوار است که این برنامه‌ها به‌عنوان نقطه شروعی برای پیشرفت‌های بیشتر در عمل آینده باشند. از همه دست‌اندرکاران این برنامه نیز قدردانی می‌شود.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، بیماران سرطانی
