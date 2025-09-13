باشگاه خبرنگاران جوان - رامین طالبی گفت: تاکنون بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو برای ارائه این خدمات نامنویسی شده است.
سرپرست سازمان حملونقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به برنامهریزی از ماهها قبل برای سرویس مدارس سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: امسال سرویس مدارس از طریق ۲۵ شرکت در شهر شیراز و حومه اجرایی خواهد شد و نیمی از رانندگان نامنویسیشده را بانوان تشکیل میدهند.
او افزود: مراحل ثبتنام رانندگان شامل تکمیل اطلاعات فردی، گرفتن تأییدیهها، گزینش و بررسیهای فنی خودروها انجام شده است.
سرپرست سازمان حملونقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به پیشپرداخت سه میلیون تومانی از سوی خانوادههای متقاضی، تصریح کرد: این مبلغ تضمینی برای استفاده از سرویس مدارس است و در صورت انصراف خانوادهها، وجه پرداختی به آنها بازگردانده میشود.
طالبی یادآور شد: وجوه پرداختی در حساب مجموعه حملونقل مسافر نگهداری خواهد شد و به حساب راننده و مدرسه واریز نمیشود.
او ادامه داد: پیشبینی میشود با آغاز فعالیت سرویس مدارس، رانندگان مسیرها و دانشآموزان را شناسایی کنند تا روز نخست سال تحصیلی با کمترین مشکل، خدماترسانی آغاز شود.
سرپرست سازمان حملونقل مسافر شیراز با تأکید بر اهمیت امنیت دانشآموزان، گفت: رانندگان به فرمهای ویژه ملبس شده و نرمافزار «سفیر مهر» برای اعلام حضور راننده، مشاهده مسیر و اطلاعات مکانی فعال خواهد بود.
طالبی همچنین از آمادگی بانک شهر برای ارائه تسهیلات کمبهره به متقاضیان بهرهمندی از سرویس مدارس خبر داد و از خانوادهها خواست در بازه زمانی مشخص، وجوه پیشپرداخت را واریز کنند.
سرپرست سازمان حملونقل مسافر شیراز گفت: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات، کاهش مشکلات حملونقل دانشآموزان و افزایش ایمنی مسیرهای رفت و برگشت آنها انجام میشود.
منبع: شهرداری شیراز