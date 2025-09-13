گروه هفت احتمال اعمال تحریم‌ها و عوارض گمرکی علیه کشور‌هایی را که به نظر آنها از روسیه در درگیری اوکراین حمایت می‌کنند، مورد بحث قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزرای دارایی انگلیس، آلمان، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده، فرانسه و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که گروه هفت (G۷) احتمال اعمال تحریم‌ها و عوارض گمرکی علیه کشور‌هایی را که به نظر آنها از روسیه در درگیری اوکراین حمایت می‌کنند، مورد بحث قرار داده است.

به گزارش رویترز، آنها «طیف گسترده‌ای از اقدامات اقتصادی ممکن برای افزایش فشار بر روسیه، از جمله تحریم‌های بیشتر و اقدامات تجاری، مانند تعرفه‌ها، بر کشور‌هایی که به تلاش‌های جنگی روسیه کمک می‌کنند، را مورد بحث قرار دادند.»

در آستانه این نشست، بلومبرگ با استناد به منابعی اعلام کرد که وزرای دارایی گروه هفت درباره تحریم‌های ثانویه احتمالی علیه چین و هند به دلیل خرید نفت روسیه بحث خواهند کرد.

پیش از این، فایننشال تایمز گزارش داده بود که اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌های احتمالی علیه چین و کشور‌های ثالث به دلیل خرید نفت و گاز روسیه است. علاوه بر این، به گفته منابع این روزنامه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است تا تعرفه‌های گمرکی برای چین و هند را به ۱۰۰ درصد افزایش دهد تا فشار بر روسیه را برای حل و فصل مناقشه اوکراین تشدید کند.

برچسب ها: گروه هفت ، جنگ اوکراین
