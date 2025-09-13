پروژه مهر در صدرا نیازمند اعتبار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - خداکرم فیروزمند، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر صدرا در نطق پیش از دستور خود در سیصد و هجدهمین جلسه رسمی شورا با قدردانی از اقدامات اداره آموزش و پرورش صدرا، به تشریح برخی دستاورد‌ها و همچنین مطالبات موجود پرداخت.

او با تشکر از اداره آموزش و پرورش شهر صدرا که پست بندی نیرو‌ها و ثبت نام دانش آموزان را در تابستان جاری به نحو مطلوب و رضایت بخش انجام دادند، گفت: شهر صدرا سال‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه بود و از ظرفیت بازنشستگان و نیرو‌های پاره وقت و حق التدریس کمک می‌گرفت، اما در سال تحصیلی جدید و پس از استقرار اداره آموزش و پرورش؛ نیرو‌های جوان، بومی و متخصص وارد چرخه آموزش این شهر شده‌اند و امید است شاهد رشد و شکوفایی آموزش و پرورش صدرا برای کسب رتبه‌های برتر کنکور در آینده باشیم.

فیروزمند به موضوع ثبت نام دانش آموزان پرداخت و گفت: پروسه سنگین و زمان بر ثبت نام دانش آموزان در صدرا با برنامه ریزی و آرامش تقریباً تمام شده است و جا دارد به عنوان یک فرهنگی که قریب ۱۵‌سال است در این شهر مشغول به کار هستم از انجام مطلوب این فرایند تشکر کنم.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الزامات بخش نامه ابلاغی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس با محوریت پروژه مهر تصریح کرد: مردم حق دارند در این شرایط حساس و وضعیت معیشتی، دغدغه‌ی تحصیل فرزندان خود را نداشته باشند، اما سوال اینجاست مدرسه‌ای که هیچگونه اعتبار دولتی ندارد و مطابق بخشنامه دریافت مشارکت مردمی هم جرم محسوب می‌شود، چگونه باید اداره شود؟



رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر صدرا ادامه داد: بازرسان اداره کل آموزش و پرورش اقدامات انجام شده در تابستان و آماده سازی مدرسه برای پروژه مهر را بررسی می‌کنند، اما وقتی پروژه‌ای تقریبا نیمی از موارد آن از قبیل رنگ آمیزی مدرسه تا نصب دوربین مدار بسته و تعمیر و تجهیز صندلی و تخته وایت برد و … نیازمند بودجه و اعتبار است، کدام مدرسه دولتی امکان اجرای آن را دارد؟

فیروزمند خواستار استقرار مدارس خاص در صدرا شد و تأکید کرد: ضروری است مدارس خاص از جمله تیزهوشان، نمونه دولتی، هیأت امنایی و شاهد در صدرا مستقر شوند تا دانش‌آموزان این شهر فرصت رقابت آموزشی داشته باشند و مجبور به تحصیل در شیراز نشوند.

تلاش برای اختصاص زمین و ساخت اداره آموزش و پرورش، اردوگاه تربیتی، کانون فرهنگی، مجتمع رفاهی، سالن اجتماعات، سالن‌های ورزشی و دیگر امکاناتی که لازمه‌ی آموزش و پرورش قوی است از دیگر خواسته‌های رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی شورا بود.

او همچنین به موضوع رفاهیات معلمان اشاره و خواستار راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن و مصرف برای فرهنگیان صدرا شد.

فیروزمند در انتها اظهار امیدواری کرد: با تلاش شبانه روزی مجموعه اموزش و پرورش و همکاری شورای شهر و معتمدین و متنفذین شهر شاهد رشد و شکوفایی اداره نوپای صدرا باشیم.