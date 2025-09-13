مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از بازگشایی مدارس استان امروز بدون حضور دانش آموزان و با هدف ارزیابی میزان آمادگی برای شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: مانور بازگشایی مدارس در استان از ساعت ۸ صبح تا ظهر امروز ۲۲ شهریور در ۳۴ منطقه این اداره کل در استان، با حضور عوامل اجرایی، اولیای مدرسه و معلمان با هدف ارزیابی آمادگی این واحد‌های آموزشی برای شروع سال تحصیلی جدید ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

نرگس دستیار افزود: در این مانور که بدون حضور دانش آموزان برگزار می‌شود، برنامه توزیع کتاب‌های درسی، نحوه تدریس آموزگاران، برنامه درسی و در کل آمادگی مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به مشخص شدن مدارس منتخب در اجرای برنامه‌های آغاز سال تحصیلی در مقاطع مختلف سنی، اضافه کرد: ناظران اداره کل آموزش و پرورش استان امروز برای بازرسی از مدارس معین اعزام شده و وضعیت کلی مدارس شامل زیباسازی فضای آموزشی، نظافت محیطی، رنگ آمیزی دیوار‌ها، نصب پرچم ایران و خط کشی حیاط را بررسی می‌کنند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما