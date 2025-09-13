رئیس پلیس راه درباره ترافیک چند ده کیلومتری رودبار- رشت در پیک تعطیلات گذشته توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در محورهای پرتردد شمال کشور، به ویژه جاده رودبار – رشت، برخی شایعات به گوش رسید که ترافیک شدید این مسیر ناشی از ایجاد تصادف‌های ساختگی توسط برخی مغازه‌داران برای فروش زیتون بوده است و این موضوع باعث شد که بسیاری از مسافران بین ۸ تا ۱۲ ساعت در راه بمانند، در حالیکه این شایعات از سوی پلیس راه راهور رد شد.

سرهنگ احمد کرمی‌اسد با رد این ادعا، گفت: موضوعی که مطرح شد، واقعیت ندارد. دلیل اصلی ترافیک چند ۱۰ کیلومتری در جاده رودبار – رشت، افزایش تقاضای سفر بود. از سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه تا صبح جمعه ۲۱ شهریورماه، حدود ۳۵۰ هزار وسیله نقلیه در این مسیر به سمت گیلان حرکت کردند. این حجم خودرو در بازه‌ای محدود، بیش از ظرفیت جاده بود و کشش راه اجازه عبور همزمان همه خودرو‌ها را نمی‌داد.

وی افزود: هیچ مانعی برای عبور مسافران وجود نداشت و تنها محدودیت، ظرفیت مسیر بود. نقطه بحرانی بین رودبار تا امامزاده هاشم شکل گرفت و باعث شد حجم ترافیک حداکثری شود. واقعیت این است که در مدیریت سفر‌های جاده‌ای، برنامه‌ریزی ظرفیت مسیر‌ها هنوز به‌طور کامل انجام نمی‌شود. به عنوان مثال، ظرفیت عبور این مسیر حداکثر ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه است، اما در آن بازه زمانی، تعداد خودرو‌ها بیش از ۳ برابر این ظرفیت بود.

رئس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: مسافران باید قبل از سفر از وضعیت جاده‌ها و ظرفیت مسیر‌ها مطلع شوند و زمان‌بندی سفر خود را مدیریت کنند تا کمتر در ترافیک طولانی گرفتار شوند.