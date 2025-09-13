رئیس پلیس راه درباره ترافیک چند ده کیلومتری رودبار- رشت در پیک تعطیلات گذشته توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  در محورهای پرتردد شمال کشور، به ویژه جاده رودبار – رشت، برخی شایعات به گوش رسید که ترافیک شدید این مسیر ناشی از ایجاد تصادف‌های ساختگی توسط برخی مغازه‌داران برای فروش زیتون بوده است و این موضوع باعث شد که بسیاری از مسافران بین ۸ تا ۱۲ ساعت در راه بمانند، در حالیکه این شایعات از سوی پلیس راه راهور رد شد.

سرهنگ احمد کرمی‌اسد با رد این ادعا، گفت: موضوعی که مطرح شد، واقعیت ندارد. دلیل اصلی ترافیک چند ۱۰ کیلومتری در جاده رودبار – رشت، افزایش تقاضای سفر بود. از سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه تا صبح جمعه ۲۱ شهریورماه، حدود ۳۵۰ هزار وسیله نقلیه در این مسیر به سمت گیلان حرکت کردند. این حجم خودرو در بازه‌ای محدود، بیش از ظرفیت جاده بود و کشش راه اجازه عبور همزمان همه خودرو‌ها را نمی‌داد.

وی افزود: هیچ مانعی برای عبور مسافران وجود نداشت و تنها محدودیت، ظرفیت مسیر بود. نقطه بحرانی بین رودبار تا امامزاده هاشم شکل گرفت و باعث شد حجم ترافیک حداکثری شود. واقعیت این است که در مدیریت سفر‌های جاده‌ای، برنامه‌ریزی ظرفیت مسیر‌ها هنوز به‌طور کامل انجام نمی‌شود. به عنوان مثال، ظرفیت عبور این مسیر حداکثر ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه است، اما در آن بازه زمانی، تعداد خودرو‌ها بیش از ۳ برابر این ظرفیت بود.

رئس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: مسافران باید قبل از سفر از وضعیت جاده‌ها و ظرفیت مسیر‌ها مطلع شوند و زمان‌بندی سفر خود را مدیریت کنند تا کمتر در ترافیک طولانی گرفتار شوند.

برچسب ها: رودبار ، ترافیک
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها/ تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک طرفه
۴ جاده پرتصادف کشور کدامند؟ / شهریور؛ مرگبار‌ترین ماه سال در تصادفات
هشدار پلیس راه درباره اوج‌گیری ترافیک و تصادفات در روز‌های پایانی تابستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زنگ خطر دوتابعیتی‌ها در دولت/ مدیرعامل شستا برکنار می‌شود؟
خرید ۲ میلیارد تومان لوازم التحریر شرط بخشش قاتل
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
دست‌ودل‌بازی برای افراد خاص با واگذاری اراضی ملی به مبلغ ناچیز!
تمهیدات ویژه پلیس برای بازگشایی مدارس
پلیس راه شایعات تصادفات ساختگی در جاده رودبار را تکذیب کرد
رفع ۳۶۱ نقطه حادثه‌خیز پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
آغاز حفاظت اضطراری و مرمت خانه تاریخی آیت‌الله طالقانی
پسر عاشق‌پیشه اشتباهی قاتل شد
آخرین اخبار
پسر عاشق‌پیشه اشتباهی قاتل شد
پلیس راه شایعات تصادفات ساختگی در جاده رودبار را تکذیب کرد
آغاز حفاظت اضطراری و مرمت خانه تاریخی آیت‌الله طالقانی
رفع ۳۶۱ نقطه حادثه‌خیز پایتخت
دست‌ودل‌بازی برای افراد خاص با واگذاری اراضی ملی به مبلغ ناچیز!
تمهیدات ویژه پلیس برای بازگشایی مدارس
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
خرید ۲ میلیارد تومان لوازم التحریر شرط بخشش قاتل
زنگ خطر دوتابعیتی‌ها در دولت/ مدیرعامل شستا برکنار می‌شود؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
ویژگی‌های افراد اهمال کار + فیلم
پایان حفاری و ریل‌گذاری خط ۷ مترو با سرمایه‌گذاری ۱۸۵۲ میلیارد تومانی
یک‌طرفه شدن مقطعی محور هراز در مسیر شمال به جنوب
بسته شدن راه کلاهبرداری در پیش‌فروش مسکن با صدور شناسه یکتا
آماده باش مدیریت بحران در پی هشدار نارنجی هواشناسی برای ۶ استان کشور
نونهالان در میدان تجریش به یاد شهدای کودک رکاب می‌زنند
تعیین تکلیف ۹۸ درصد واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه
کارکنان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد نگران تعدیل نباشند
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها/ تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک طرفه
هشدار جدی سازمان امدادونجات؛ دریای خزر خطرناک شد
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک پرحجم در مسیر‌های شمالی در جریان است
معنا و مفهوم هوش هیجانی چیست؟ + فیلم
روایت یک امدادگر از تلفن شهید جنگ ۱۲ روزه که هیچگاه پاسخ داده نشد + فیلم
ترافیک سنگین محور‌های شمالی؛ پلیس راهور: با احتیاط بازگردید
حمایت صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت از خودکفایی مددجویان؛ پرداخت بیش از ۱۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال
۲ تصادف مرگبار در تهران طی هفته سوم شهریور