مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان پاسخ اظهارات علی تاجرنیا سرپرست مدیر عامل باشگاه استقلال تهران را داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کعبی ملی پوش پیشین و مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در مورد اظهارات علی تاجرنیا که مدعی شده بود استقلال خوزستان ناجوانمردانه بازی را بُرد گفت: آقای تاجرنیا اگر در اینجا بود جوابش را می‌دادم، اما به  او بگویید شما اول بازیکنان خودت را بشناس بعد در مورد فوتبال حرف بزن. شما پول مردم خوزستان را دادید و این همه بازیکن میلیون دلاری گرفتید و حق ندارید در مورد تیم استقلال خوزستان و مردم خوزستان حرف بزنید و اگر یکبار دیگر تکرار کنید من جواب او را می‌دهم.

وی ادامه داد: در حال حاضر فقط یکروز از پیروزی در مقابل گرانترین و پر طرفدار‌ترین تیم لیگ خوشحالی می‌کنیم، اما از کارشناسان می‌خواهم بازی را یکبار ببینند چرا که داور بازی اشتباهات زیادی داشت.

کعبی ادامه داد: من افتخار می‌کنم به این بازیکنان و بازی خوبی که انجام دادند ما سال گذشته ۱۸ بازیکن از دست دادیم و کار سخت و بزرگی انجام دادیم و خوشحالم که بازیکنان در مقابل استقلال بازی خوبی کردند و از امروز آماده می‌شویم برای بازی مقابل آلومینیوم در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال و تمرینات را جدی دنبال خواهیم کرد.

