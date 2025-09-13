باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان باغانی روز شنبه در این خصوص اظهار کرد: بر اساس گزارش همیاران محیط زیست، لاشه این حیوان حوالی روستای اینچه علیا مشاهده شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان افزود: پس از دریافت خبر، تیمی متشکل از ماموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و کارشناسان حیات‌وحش استان به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه و تصاویر ارسالی نشان می‌دهد که مرگ خرس حدود ۲ تا سه ماه پیش رخ داده و به دلیل گذشت زمان طولانی، متلاشی شدن لاشه و تغذیه سایر جانوران، امکان اظهار نظر قطعی درباره علت مرگ در حال حاضر وجود ندارد.

باغانی بیان کرد: تحقیقات برای روشن شدن علت دقیق مرگ ادامه دارد و نتیجه نهایی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش در اطراف محل زندگی، موضوع را بلافاصله به نزدیک‌ترین واحد محیط زیست یا شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند و یادآور شد که خسارات وارده به حیات‌وحش در صورت گزارش به موقع، قابل پرداخت خواهد بود.