مدافع آلمانی رئال مادرید به دلیل آسیب‌دیدگی شدید دوازده هفته قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژابی آلونسو از اینکه همه بازیکنانش از تعطیلات بازی‌های ملی سالم برگشته‌اند خوشحال بود، اما جلسه تمرینی قبل از سفر به سن‌سباستین با یک اتفاق تلخ همراه شد. آنتونیو رودیگر سوار هواپیما نخواهد شد و مدت‌ها از میادین غایب خواهد بود. این بازیکن آلمانی دچار آسیب عضلانی شده است و انتظار می‌رود ۱۰ تا ۱۲ هفته از میادین دور باشد. به این ترتیب او بازی اول رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا و بازی‌های مهم برابر اتلتیکومادرید، لیورپول و بارسلونا را از دست خواهد داد. او همچنین به احتمال فراوان تا پایان سال جاری میلادی نتواند تیم ملی آلمان را در رقابت‌ها همراهی کند. این خبر بدی برای یولیان ناگلزمان نیز است که نمی‌تواند در دو دیدار بعدی تیمش در انتخابی جام جهانی روی فرمانده خط دفاعی‌اش حساب باز کند. 

رودیگر چه واکنشی نشان داد؟

مدافع آلمانی و مسلمان رئال مادرید در پستی اینستاگرامی نوشت: «خداوند هرگز نگفته که مسیر آسان خواهد بود، اما گفته است من با کسانی خواهم بود که صبور باشند.»

غایبان مقابل سوسیداد

ادواردو کاماوینگا نیز بازی مقابل رئال سوسیداد را از دست خواهد داد. او در ماه اوت از ناحیه مچ پا دچار آسیب شد. بازیکن فرانسوی در ابتدا قرار بود پس از تعطیلات ملی به میادین بازگردد، اما هنوز به طور کامل با تیم تمرین نکرده است. آندریک و فرلان مندی نیز در این مسابقه غایب خواهند بود.

برچسب ها: رئال مادرید ، لالیگا ، سوسیداد
