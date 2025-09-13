باشگاه استقلال در پی شکست مقابل استقلال خوزستان متنی را در مورد این بازی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش رسانه رسمی باشگاه استقلال، بازی روز گذشته استقلال تهران برابر خوزستان، فارغ از نتیجه، صحنههایی را در خود داشت که حقیقتاً جای تأسف برای فوتبال ایران باقی گذاشت. فحاشی از روی سکوها، پرتاب بطری به زمین، حمله فیزیکی به داور بین دو نیمه و حتی تهدید او در برابر چشمان ناظر مسابقه و نیروهای انتظامی، همه و همه نشان از شرایطی داشت که شأن فوتبال را زیر سؤال برد.
عملکرد داوری نیز در این مسابقه محل بحث جدی بود؛ عدم تمرکز در تصمیمگیریها، نادیده گرفتن یک پنالتی واضح برای استقلال و در مهمترین صحنه پایانی بازی، خطایی آشکار در محوطه جریمه رخ داد که داور حتی زحمت بازبینی صحنه از طریق VAR و مراجعه به کنار زمین را به خود نداد.
در کنار آن، اعتراضات عجیب و بیوقفه نیمکت حریف به تمام تصمیمات داور، وقتکشیهای مکرر و رفتارهای نامناسب با هواداران استقلال، تصویر تلخی از آنچه در مستطیل سبز و اطراف آن گذشت ترسیم کرد.
اما یک نکته روشن است: این تیم و این هواداران را نمیتوان با چنین حاشیهها و سناریوهای تکراری زمینگیر کرد. استقلال امروز هوشیارتر از گذشته، با حمایت بیدریغ هوادارانش، مسیر موفقیتهای بزرگ را پیش رو دارد. مطمئن باشید این اتحاد و پشتوانه عظیم هواداری، رمز رسیدن به روزهای پرافتخار آینده خواهد بود.