بازیکن سابق تیم فوتبال منچسترسیتی برای حضور در پرسپولیس شرط گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنجامین مندی مدافع چپ سابق تیم فوتبال منچسترسیتی برای عقد قرارداد با پرسپولیس شرط گذاشت و مدعی شد فقط در صورتیکه قرارداد ۳ ساله بسته شود به ایران خواهد آمد.

این بازیکن ۳۱ ساله در دوران فوتبالش در تیم‌های مارسی، موناکو، منچسترسیتی، لوریان و زوریخ حضور داشته است، اما اوج دوران حضور این بازیکن در تیم منچسترسیتی زیر نظر پپ گواردیولا بوده است.

این بازیکن در سال‌های اخیر درگیر اتهامات زیادی از جمله تعرض قرار داشته است. هر چند که این اتهام‌ها را رد شده است، اما سر و صدای زیادی به پا کرده است، اما در نهایت از سوی دادگاه تبرئه شد و پرونده وی بسته شد.

مندی در تمامی رده‌های تیم ملی فوتبال برای فرانسه به میدان رفته است و در طول دوره حرفه‌ای خود در باشگاه‌های مختلف بیش از ۲۵۰ بازی انجام داده است و ۶ گل نیز به ثمر رسانده است.

بنجامین مندی در تیم ملی فرانسه ۱۰ بازی انجام داده است. این بازیکن در پست دفاع چپ بازی می‌کند.