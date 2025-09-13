باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، این صندوق مکلف به پرداخت خسارات شخص ثالث در حوادث رانندگی است. قانون سال ۱۳۹۵ در تعریف شخص ثالث هیچ محدودیتی از نظر ملیت، دین یا جنسیت تعیین نکرده و تمامی اشخاص ثالث در حوادث ترافیکی را مشمول قانون دانسته است. به این ترتیب، اتباع نیز شامل این تعریف می‌شوند.

وی افزود: صندوق حدود نه سال گذشته، از ۳۰ خسارتی که صندوق پرداخت کرده، حدود دو همت آن مربوط به خساراتی است که به زیان‌دیدگان اتباع خارجی، عمدتاً از کشور‌های همسایه، پرداخت شده است.

قمصریان ادامه داد: با تمهیدات و پیگیری‌هایی که صورت گرفته و در تحولاتی که بین تعاملات دولت و مجلس محترم در حال انجام است، در چارچوب طرح و لایحه مبارزه با قاچاق انسان، این موضوع در کمیسیون حقوق قضایی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید. این لایحه به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده تا در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: در ماده پیشنهادی، تردد اتباع غیرمجاز و افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند یا تردد غیرقانونی دارند، در تصادفات رانندگی مشمول تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی و صندوق بیت المال وزارت دادگستری نخواهند بود. البته این محدودیت تنها به زیان‌دیدگان غیرمجاز مربوط می‌شود.